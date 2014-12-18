版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 16:15 BJT

国际油市：伊朗石油部长称近期油价下滑是政治阴谋--伊朗国内媒体

路透迪拜12月18日 - 伊朗石油部下属新闻社Shana周三晚些时候报道称，伊朗石油部长Bijan Zangeneh称油价持续下跌是一场政治阴谋。

该媒体援引Zangeneh的话称：“全球油市下行趋势延长是一场极端的政治阴谋。”

他表示，油价的下跌最初是由于供给过剩引发的。

上周伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)曾不点名指责一些国家蓄意压低油价，并称近期的价格下跌不只基于经济因素。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐