更新版 1-中国外汇：11月银行代客结售汇逆差环比减逾千亿元，资本流出获改善

* 11月代客结售汇逆差规模较上月缩减逾千亿元 * 代客远期转为净结汇120亿元人民币 * 当月存在资金流出压力，但状况有一定改善 * 改善能否于12月延续尚需观察 (新增评论和背景) 路透北京12月18日 - 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元 人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元。这显示当月资金流出状况有一定改善，但该趋势能 否在12月延续仍不确定。 刊登在外管局网站的数据显示，今年11月，银行结售汇逆差610亿元人民币（等值99亿 美元），同期银行代客远期转为净结汇120亿元人民币；截止11月末，远期累计未到期结汇8 07亿元人民币，较上月末水平继续下降。银行自身同期结售汇为逆差170亿元人民币，较上 月缩减，为连续第五个月录得逆差。 “这说明在强美元和退QE引起的外溢效应影响下，资本外流的压力是存在的。”招商银 行宏观经济研究主管谢亚轩说，从结售汇和收付汇逆差都有缩窄来看，资本外流的压力有所 改善，不过这种改善趋势不一定能够延续。 他认为，往后看仍要关注美元走势，尤其是要看美元指数 能否有效突破金融危机 后所创下的阶段高点89，这将对新兴市场带来更大的资本外流压力。目前以俄罗斯为代表的 新兴市场动荡也需要保持关注，这对于中国后期资本流向也会产生影响。 分析人士认为，监管层在11月容许人民币汇率缓步走贬，价格变化有利于市场出清，对 于缓解当月资金流出压力有一定作用。进入12月后人民币接连急贬，但这是否会引发更多企 业做多美元，其效果仍未可知。 中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续 第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当 月结汇需求持续下降，购汇需求则在上升。 外管局今天公布的数据并显示，11月境内银行代客涉外收付款逆差403亿元人民币（等 值66亿美元）。1-11月，银行代客累计涉外收付款顺差3,224亿元人民币（等值527亿美元） 。 中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，中国将推动资本项目可兑 换改革，而在汇率双向波动背景下，对个别月份资金流出没有必要过度关注。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年11 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1 11 月 2月 月 代客结售汇净 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 451 额 （亿美元） 以亿元人民币 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,52 2,80 4,65 计 1 5 8 代客收付款顺 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 283 收 （亿美元） 以亿元人民币 -403 -428 -1,0 -752 578 847 1,28 230 329 831 1,91 计 60 0 1 代客远期结售 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 汇净额（亿美 元） 以亿元人民币 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,39 1,54 计 0 8 远期累计未到 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 期结售汇净额 （亿美元）* 以亿元人民币 807 820 1,06 1,408 1,52 1,95 2,77 3,23 3,59 4,15 3,60 计* 4 7 9 8 2 3 8 7 注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变 化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和 银行结售汇综合头寸变动等。（完） 更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站(这周 (发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)