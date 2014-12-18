表格：沪港通市场数据摘要--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 110.92亿元人民币（已用14.7%） 101.02亿元人民币（已用3.8%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 290,620,435 226,230,219 516,850,654 2 招商证券 81,970,175 394,242,989 476,213,164 3 中国平安 322,599,238 125,583,356 448,182,593 4 招商银行 293,998,621 41,897,234 335,895,856 5 工商银行 223,937,456 12,418,723 236,356,179 6 兴业银行 219,348,668 8,237,627 227,586,296 7 民生银行 122,797,079 94,360,669 217,157,748 8 大秦铁路 142,736,081 23,949,694 166,685,775 9 宇通客车 134,733,966 24,769,767 159,503,733 10 海通证券 112,549,284 38,778,347 151,327,632 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国石油股份 118,412,580 8,010,820 126,423,400 2 海通证券 52,079,008 13,297,924 65,376,932 3 中海油田服务 49,485,600 14,434,200 63,919,800 4 中国铁建 27,870,965 22,835,040 50,706,005 5 金鹰商贸集团 41,631,170 - 41,631,170 6 中信证券 21,145,100 18,523,425 39,668,525 7 中国中铁 6,856,150 30,679,610 37,535,760 8 中国平安 30,459,975 1,824,775 32,284,750 9 上海石油化工 22,702,460 2,789,080 25,491,540 10 汉能薄膜发电 21,138,220 1,664,560 22,802,780 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141218)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。