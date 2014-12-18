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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 18:19 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月18日

路透香港12月18日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    110.92亿元人民币（已用14.7%）    101.02亿元人民币（已用3.8%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   290,620,435      226,230,219        516,850,654
   2    招商证券                    81,970,175      394,242,989        476,213,164
   3    中国平安                   322,599,238      125,583,356        448,182,593
   4    招商银行                   293,998,621       41,897,234        335,895,856
   5    工商银行                   223,937,456       12,418,723        236,356,179
   6    兴业银行                   219,348,668        8,237,627        227,586,296
   7    民生银行                   122,797,079       94,360,669        217,157,748
   8    大秦铁路                   142,736,081       23,949,694        166,685,775
   9    宇通客车                   134,733,966       24,769,767        159,503,733
  10    海通证券                   112,549,284       38,778,347        151,327,632
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中国石油股份                  118,412,580       8,010,820      126,423,400
   2    海通证券                       52,079,008      13,297,924       65,376,932
   3    中海油田服务                   49,485,600      14,434,200       63,919,800
   4    中国铁建                       27,870,965      22,835,040       50,706,005
   5    金鹰商贸集团                   41,631,170               -       41,631,170
   6    中信证券                       21,145,100      18,523,425       39,668,525
   7    中国中铁                        6,856,150      30,679,610       37,535,760
   8    中国平安                       30,459,975       1,824,775       32,284,750
   9    上海石油化工                   22,702,460       2,789,080       25,491,540
  10    汉能薄膜发电                   21,138,220       1,664,560       22,802,780
 
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141218)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
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