更新版 1-瑞士金融：央行实施负利率，以遏制瑞郎升势

(新增更多细节及分析师评论)

路透苏黎士12月18日 - 瑞士央行周四意外对在央行的活期存款账户余额实施负利率，以期遏制投资者出于对俄罗斯危机与油价跌势的担忧，而实施的避险买盘。

瑞士央行在简短声明中表示，将对余额超过1,000万瑞郎的活期账户实施负0.25%的利率，并将三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间扩大至负0.75%至正0.25%。

声明甫公布后，瑞郎兑欧元 触及10月中以来的最低位，瑞郎兑美元 亦创2013年5月以来最低。

“过去几天来，诸多因素提升了对避险投资的需求，”瑞士央行在声明中称，“推出负利率使持有瑞郎不那么具有吸引力，从而支持瑞郎汇率上限。”

截至上周末，各商业银行在瑞士央行存有3,130亿瑞郎的活期存款。

瑞士央行还强调称，决心保护瑞郎兑欧元的1.20汇率上限。

分析师称，瑞士央行的举动应能暂时缓解市场对欧元兑瑞郎的抛压。

“但如果欧洲央行在2015年第一季迈向全面量化宽松，那么肯定还需要更多措施以保卫该上限，”Swissquote分析师Ipek Ozkardeskaya称，“这仅是个开始，肯定还要推出更多措施。”