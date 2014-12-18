中国债市：央行发布银行间债券预发行办法，包括国债和其他招标券种

* 央行发布银行间债券预发行办法

* 范围包括国债和其他招标券种

* 债券预发行利好承销团成员，市场需求有限

* 交易所预发行一年寂寂无声，银行间有待观望

路透上海12月18日 - 中国人民银行周四发布银行间债市债券预发行管理办法，券种范围包括国债，以及在银行间债市招标发行的其他券种。

刊登在央行网站办法称，“预发行的券种范围为在全国银行间债券市场发行的债券品种。国债预发行的具体券种由财政部会同中国人银行确定。”

财政部于2013年3月开展国债预发行试点，当年10月在上海证交所正式开始预发行交易，初始仅有七年期记账式国债为首批试点券种，今年6月将券种由七年期扩大至全部关键期限。

上海一银行交易员表示，债券预发行主要对承销团成员更为有利，市场需求可能并不大。因其在强化销售功能的同时，减少一级发行的波动。

他并指出，具体操作层面，还要相关细则出来才明确。不过从目前交易所国债预发行推出一年多来的情况看，银行间市场也不见得有很乐观的进展。

央行是次管理办法称，债券预发行业务，是指银行间债市投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为。预发行交易投资者范围、报价成交基本规范按照现券买卖相关规定执行。

除记账式国债、地方政府债外，目前银行间债市招标的主要券种包括国开行等发行的政策性银行债，证券公司短期融资券，以及铁路总公司等超大规模企业所发行的企业债等。

与央行2005年发布的征求意见稿相比，是次办法明显的改变包括：一是将预发行业务由远期交易属性，改为现券买卖；另外，在招标种券的规模要求上，取消了50亿元人民币的最低要求。

与交易所国债预发行采用以实券交收为基础的净额结算，如果卖出方到期违约，则进行现金结算，并加收补偿金的方式不同，此次银行间的预发行交易明确可以采取实券或现金两种方式。

“很多机构参与预发行就是想拿券，可以用现金交割意义就不大了，而且也没有明确违约了怎么处罚。”该交易员认为。

办法要求，债券预发行交易应该于债券上市日(不含)前完成结算，可采用实券或现金方式交割。国债预发行原则上应该实际交割标的国债。