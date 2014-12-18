《路透晚报》--12月18日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--卢布走势起伏，俄政府施压出口商并出手支撑银行业

俄罗斯卢布兑美元开盘走高，但随后又走低。俄总统普京将举行的年底记者会，料将被卢布今年大跌的问题所主导。油价上涨、俄罗斯央行采取进一步行动维护金融稳定、以及一份声明称俄罗斯最大石油生产商有能力应付即将到期的债务，都令市场参与者感到振奋。

俄罗斯商业日报(Vedomosti)周四报导，俄罗斯最大几家出口商已同意将外币资产限制在10月1日时的水平，形容此举是稳定卢布措施的一部分。俄罗斯商业日报引述消息人士的报导称，企业已与政府和央行官员在周三达成协议，确定其外币资产在3月1日前回到10月时的水平。关于这将如何支持卢布汇价则没有进一步的细节。

俄罗斯周四发布在国会下议院网站上的法律草案显示，政府建议提供多达1万亿(兆)卢布的额外资本来支撑银行业。

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--瑞士央行实施负利率，以遏制瑞郎升势

瑞士央行周四意外对在央行的活期存款账户余额实施负利率，以期遏制投资者出于对俄罗斯危机与油价跌势的担忧，而实施的避险买盘。瑞士央行在简短声明中表示，将对余额超过1,000万瑞郎的活期账户实施负0.25%的利率，并将三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间扩大至负0.75%至正0.25%。声明甫公布后，瑞郎兑欧元触及10月中以来的最低位。

--日本政府推出最多300亿美元刺激计划，限制新债发售

消息人士称，日本将祭出最多300亿美元的刺激计划，以振兴该国各地区经济，不过也将限制新债发售量。这凸显出首相安倍晋三面临的难题：必须在提振经济成长和整顿政府财政上找到平衡。政府及执政党官员周四向路透表示，刺激计划规模约为3.4-3.5万亿(兆)日圆(290-300亿美元)，主要包括向地方政府拨款、补助家庭的燃料支出。

--全球第三季外储或减少2%，令储备多元化趋势停滞

全球央行第三季外汇储备规模可能出现自全球金融危机以来的首次下滑，并令10年以来各家央行不断将储备从美元分散出去的趋势停滞，从而可能让欧元、澳元和加元失去一个关键支撑。市场预期美联储可能在明年开始加息，激励美元指数自7月开始加速上涨。从那时以来，各家央行持有的外汇储备便开始从纪录高位回落。再加上俄罗斯陷入危机，外界越来越担心，各个央行将不得不拿出更多储备用于阻止资金外流，以及防止本币贬值加剧通胀并阻碍外币债务还本付息。

--中国11月银行代客结售汇逆差环比减逾千亿元，资本流出获改善

中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元 人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元。这显示当月资金流出状况有一定改善，但该趋势能 否在12月延续仍不确定。刊登在外管局网站的数据显示，今年11月，银行结售汇逆差610亿元人民币（等值99亿 美元），同期银行代客远期转为净结汇120亿元人民币；截止11月末，远期累计未到期结汇8 07亿元人民币，较上月末水平继续下降。银行自身同期结售汇为逆差170亿元人民币，较上 月缩减，为连续第五个月录得逆差。

[市场摘要]

--日本股市：收高2.3%创六周半最大日涨幅，受益FED乐观预期

日本股市周四创下六周半最佳单日表现，因此前美联储表示对美国经济抱有信心，并承诺“ 耐心地”推进升息，提振了美国股市。日经指数收升2.3%至17,210.05点，创11月4日以来最大单日涨幅。东证股价指数升1.8%至1,376.32点，而JPX-日经400指数也收高1.8%至12,482.00点。

--中国股市：沪综指收跌终结四连涨，银行及券商股获利回吐压力显现

中国股市沪综指收盘小跌，终结此前连续四天涨势。分析师指出，昨日传出央行续做到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作，令市场对于短期降准的预期降温，银行和券商股受获利回吐压力而顺势调整，金属、建筑和军工等板块挺身而出，接过领涨大旗，大盘全日维持强势振荡。沪综指收报3,057.52点，跌3.5点或0.11%，昨日曾创逾四年来收盘高点；上证A股今日成交4,661亿元人民币，上个交易日为5,799亿元。

--香港股市：恒生指数收高1.1%结束连五跌，美国前景提供支撑

香港股市收高，结束连五日跌势，美股劲升提供支撑。分析师指出，美联储对美国经济的信心，以及承诺“耐心”等待升息的说法，激励港股反弹。恒生指数收高1.1%，至22,832.21点，恒生国企指数涨0.5%，至11,330.73点。

--汇市：瑞郎兑美元触及两年低位，因瑞士央行实施负利率

瑞郎兑美元跌至逾两年最低，兑欧元触及两个月低位，此前瑞士央行称将实施负利率。全球市场最近走势震荡，因俄罗斯爆发金融危机，且原油价格持续下跌，这令避险需求升温。瑞郎兑欧元在EBS交易平台最低下滑至1.2098，远离瑞士央行施行三年的汇率上限1.20。瑞郎兑美元跌至0.9848，为2012年8月以来首见。

--国际油市：布兰特原油在61美元上方进一步小涨，因油企削减上游投资

布兰特原油期货在每桶61美元上方进一步小涨，此前油价大跌迫使全球各地的企业削减上游投资。雪佛龙(Chevron)已经无限期搁置在加拿大北冰洋边缘的波弗特海钻探石油的计划，而Marathon Oil将明年资本支出下调了约20%。加拿大石油生产商还加大了2015年支出削减力度。本周布兰特原油跌至2009年5月来低位58.50美元，自6月底以来下跌接近50%。0824GMT时，2月布兰特原油期货上涨0.14美元至每桶61.32美元。美国1月原油期货微跌0.03美元至每桶56.44美元。该合约将在周五结算后到期。

--全球金市：金价上涨，此前美联储称将耐心决定何时升息

金价攀升至每盎司1,200美元上方，此前美联储称，将“耐心地”决定何时升息，即便美国经济在走强。美联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。美国升息将会降低黄金等非孳息资产的吸引力，并会推高美元。0810GMT，现货金上扬逾11美元，至每盎司1,199.50美元，稍低于1,201.66美元的日高。

--金属期市：伦敦期铜下跌，跟随油价疲势

伦敦期铜跟随油价跌势走低，回吐隔夜录得的温和涨幅，上海期铜收盘持平，因一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象。中国黄皮书在致客户的研究报告中引用对2,000企业的季度调查结果称，中国企业的销售、利润和就业在下半年都有所好转。0808GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.57%，报每吨6,332美元。上海期交所的主力期铜合约收平，报每吨45,260元人民币(7,333美元)。