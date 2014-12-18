《全球汇市》瑞郎兑美元触及两年低位，因瑞士央行实施负利率

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2317 1.2341 -0.19 -10.39 1.3745
美元/日圆 118.40 118.64 -0.20 +12.44 105.30
欧元/日圆 145.84 146.40 -0.38 +0.84 144.63
美元/瑞郎 0.9778 0.9728 +0.51 +9.52 0.8928
英镑/美元 1.5585 1.5574 +0.07 -5.86 1.6556
美元/加元 1.1619 1.1629 -0.09 +9.41 1.0620
澳元/美元 0.8185 0.8120 +0.80 -8.17 0.8913
新西兰元/美元 0.7745 0.7702 +0.56 -5.62 0.8206
欧元/瑞郎 1.2044 1.2008 +0.30 -1.85 1.2271
欧元/英镑 0.7903 0.7921 -0.23 -4.75 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.4412 9.4594 -0.19 +6.71 8.8474
美元/挪威克朗 7.4440 7.4075 +0.49 +22.71 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/艾茂林/蔡美珍/徐文焰/于春红/朱晓军)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。