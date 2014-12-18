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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 16:49 BJT

《全球汇市》瑞郎兑美元触及两年低位，因瑞士央行实施负利率

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2317 1.2341 -0.19 -10.39 1.3745

美元/日圆 118.40 118.64 -0.20 +12.44 105.30

欧元/日圆 145.84 146.40 -0.38 +0.84 144.63

美元/瑞郎 0.9778 0.9728 +0.51 +9.52 0.8928

英镑/美元 1.5585 1.5574 +0.07 -5.86 1.6556

美元/加元 1.1619 1.1629 -0.09 +9.41 1.0620

澳元/美元 0.8185 0.8120 +0.80 -8.17 0.8913

新西兰元/美元 0.7745 0.7702 +0.56 -5.62 0.8206

欧元/瑞郎 1.2044 1.2008 +0.30 -1.85 1.2271

欧元/英镑 0.7903 0.7921 -0.23 -4.75 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4412 9.4594 -0.19 +6.71 8.8474

美元/挪威克朗 7.4440 7.4075 +0.49 +22.71 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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