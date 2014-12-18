日本个股：资生堂力争中国营收翻倍，扩编本土高管并拓展电商--CEO

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透东京12月18日 - 日本化妆品制造商资生堂 的新业务计划提出将实现中国营收翻倍，对中国的业务营运和电子商务进行投资，希望能从国际竞争对手手中夺回失去的市场份额。
资生堂制定了在2020年将总营收至少提高三分之一，至1万亿日圆(84亿美元)的目标。据首席执行官(CEO)鱼谷雅彦称，届时中国业务的营收预计将升至约2,000亿日圆，约为上一会计年度营收的两倍。
“中国门店的营业额预计将增长5-10%，但我们在电商方面看到了额外的机遇，”鱼谷雅彦接受路透专访时说。他之前是可口可乐日本业务的负责人。作为一名营销专家，鱼谷4月走马上任担任资生堂CEO，他是资生堂首位从公司外部聘请的社长。
资生堂将业务重点重新放在中国市场上，目前在奋力追赶更为灵活的韩国竞争对手。韩国品牌定价积极，加上韩国电视剧和流行音乐广受欢迎的推助下，爱茉莉太平洋(Amorepacific) 等韩国化妆品品牌赢得了中国大陆消费者的青睐。
“我们正在进行有关中国业务该怎么做才最好的调查，这次调查是最大的一次，要到3月才会完成。届时我们就会清楚了解该向哪些客户，通过哪些渠道出售哪些品牌的产品，这样我们才好研发2016年的产品，”鱼谷说。
鱼谷说，资生堂计划将电商业务作为独立业务来运营，因为许多中国消费者青睐网购的方便程度，而且经常有打折活动。
据鱼谷称，中国业务取得成功的关键将在于投资聘请更多本土雇员。自7月以来，资生堂已在中国聘请了10位本土高管，其中大部分都有电商或营销经验，并且不再要求中国高管会说日语。
他表示，资生堂还计划在中国研发更多产品，致力于降低中国的旧货库存，建立起中国专属的美容顾问团队。
自周三公布新业务计划的全面细节以来，资生堂股价已跌去4%，年内迄今其股价为大致持平，回吐了早前多达14%的涨幅。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。