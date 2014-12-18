《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:03时,1美元=6.2163人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.44 0.562 2.13 市北高新 12.16 0.667 2.93 大众交通 12.3 0.894 2.21 永生投资 19.18 1.788 1.73 老凤祥 33.72 2.995 1.81 S中纺机 8.49 0.36 3.79 鼎立股份 11.8 0.67 2.83 氯碱化工 10.59 0.547 3.11 双钱股份 14.52 0.77 3.03 海立股份 9.24 0.573 2.59 浦东金桥 20.44 1.499 2.19 外高桥 32.78 2.073 2.54 ST联华 27.08 2.202 1.98 锦江投资 17.68 1.265 2.25 中路股份 24.88 1.738 2.30 金山开发 13.16 0.668 3.17 海欣股份 9.22 0.597 2.48 耀皮玻璃 9.16 0.646 2.28 大江股份 7.52 0.416 2.91 上柴股份 11.23 0.753 2.40 丹化科技 7.6 0.53 2.31 上海三毛 7.86 0.763 1.66 友谊股份 17.78 1.721 1.66 上工申贝 11.79 0.67 2.83 上海机电 18.99 2.088 1.46 宝信软件 35.21 2.591 2.19 上海物贸 9.25 0.591 2.52 自仪股份 12.72 0.907 2.26 上海普天 16 0.85 3.03 陆家嘴 35.99 2.419 2.39 华新水泥 9.55 1.189 1.29 锦江股份 25.11 1.924 2.10 鄂尔多斯 8.95 0.893 1.61 华电能源 4.57 0.42 1.75 SST天海 14.22 0.545 4.20 大名城 8.3 0.551 2.42 东方通信 9.81 0.612 2.58 黄山旅游 15.15 1.618 1.51 开开实业 14.11 0.925 2.45 海南航空 3.5 0.572 0.98 ST轻骑 6.45 0.447 2.32 振华重工 6.96 0.566 1.98 锦州港 5.79 0.503 1.85 九龙山 6.59 0.486 2.18 凌云股份 17.38 0.654 4.28 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。