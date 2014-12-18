《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:07时，1 港元=0.8011人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为21.99%，低 于上交易日收盘的22.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.35 5.34 1.02 建设银行 5.76 6.06 1.19 中国银行 3.46 4.14 1.04 农业银行 3.16 3.70 1.07 招商银行 14.73 17.28 1.06 中信银行 6.92 5.84 1.48 交通银行 6.07 6.63 1.14 民生银行 9.59 9.17 1.31 中国人寿 25.55 27.60 1.16 中国平安 65.74 74.00 1.11 中国太保 26.80 35.00 0.96 中信证券 31.74 28.70 1.38 新华人寿 43.60 34.20 1.59 海通证券 22.67 18.42 1.54 华能国际 7.88 10.00 0.98 大唐发电 5.61 4.04 1.73 华电国际 6.19 6.20 1.25 中煤能源 6.10 4.77 1.60 中国神华 18.00 22.35 1.01 中国石油 9.79 8.41 1.45 兖州煤业 12.75 6.36 2.50 中国石化 5.98 6.05 1.23 上海石化 4.19 2.32 2.25 中海油服 20.01 13.24 1.89 仪征化纤 4.73 2.32 2.54 中国铝业 5.27 3.37 1.95 江西铜业 17.75 13.24 1.67 洛阳钼业 9.26 4.65 2.49 紫金矿业 3.22 2.09 1.92 马钢股份 3.56 2.27 1.96 鞍钢股份 5.81 6.14 1.18 重庆钢铁 3.66 1.75 2.61 海螺水泥 19.74 26.55 0.93 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.38 京城机电 6.69 3.02 2.77 中联重科 6.22 5.37 1.45 金隅股份 9.76 6.44 1.89 中国国航 7.73 6.46 1.49 东方航空 5.62 3.72 1.89 南方航空 5.52 3.77 1.83 中国远洋 6.82 3.97 2.14 中海集运 4.72 2.45 2.40 中集集团 22.71 17.38 1.63 中海发展 9.41 5.49 2.14 宁沪高速 7.08 9.11 0.97 深高速 8.30 5.38 1.93 成渝高速 4.82 3.20 1.88 皖通高速 6.18 5.09 1.52 广深铁路 4.33 3.66 1.48 中国南车 5.80 7.89 0.92 中国交建 13.01 9.70 1.67 中国铁建 11.85 9.99 1.48 中国中铁 8.29 6.16 1.68 长城汽车 38.41 39.05 1.23 比亚迪 36.43 25.05 1.82 广汽集团 8.80 7.02 1.56 青岛啤酒 41.00 52.50 0.97 白云山 27.11 23.45 1.44 新华制药 8.44 3.70 2.85 海信科龙 8.82 6.45 1.71 南京熊猫 12.52 6.45 2.42 晨鸣纸业 5.96 3.71 2.01 上海医药 16.01 16.78 1.19 中兴通讯 18.81 17.08 1.37 东方电气 19.79 13.34 1.85 潍柴动力 26.58 31.90 1.04 东北电气 4.30 1.98 2.71 广船国际 34.02 22.55 1.88 经纬纺机 19.90 9.16 2.71 昆明机床 8.10 3.60 2.81 一拖股份 14.52 5.92 3.06 北辰实业 4.13 2.27 2.27 创业环保 10.95 5.24 2.61 中国中冶 4.62 2.50 2.31 金风科技 13.18 12.12 1.36 丽珠 51.00 49.25 1.29 万科 11.62 16.04 0.90 中国北车 6.45 7.66 1.05 郑煤机 8.41 4.94 2.13 大连港 5.00 2.68 2.33 山东墨龙 10.17 3.08 4.12 浙江世宝 26.55 6.70 4.95 复星医药 21.16 26.95 0.98 光大银行 4.23 4.37 1.21 东江环保 37.43 27.00 1.73 上海电气 7.77 4.11 2.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。