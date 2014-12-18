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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 17:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月18日

路透香港12月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:07时，1
港元=0.8011人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为21.99%，低
于上交易日收盘的22.87%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          4.35            5.34          1.02
 建设银行                                          5.76            6.06          1.19
 中国银行                                          3.46            4.14          1.04
 农业银行                                          3.16            3.70          1.07
 招商银行                                         14.73           17.28          1.06
 中信银行                                          6.92            5.84          1.48
 交通银行                                          6.07            6.63          1.14
 民生银行                                          9.59            9.17          1.31
 中国人寿                                         25.55           27.60          1.16
 中国平安                                         65.74           74.00          1.11
 中国太保                                         26.80           35.00          0.96
 中信证券                                         31.74           28.70          1.38
 新华人寿                                         43.60           34.20          1.59
 海通证券                                         22.67           18.42          1.54
 华能国际                                          7.88           10.00          0.98
 大唐发电                                          5.61            4.04          1.73
 华电国际                                          6.19            6.20          1.25
 中煤能源                                          6.10            4.77          1.60
 中国神华                                         18.00           22.35          1.01
 中国石油                                          9.79            8.41          1.45
 兖州煤业                                         12.75            6.36          2.50
 中国石化                                          5.98            6.05          1.23
 上海石化                                          4.19            2.32          2.25
 中海油服                                         20.01           13.24          1.89
 仪征化纤                                          4.73            2.32          2.54
 中国铝业                                          5.27            3.37          1.95
 江西铜业                                         17.75           13.24          1.67
 洛阳钼业                                          9.26            4.65          2.49
 紫金矿业                                          3.22            2.09          1.92
 马钢股份                                          3.56            2.27          1.96
 鞍钢股份                                          5.81            6.14          1.18
 重庆钢铁                                          3.66            1.75          2.61
 海螺水泥                                         19.74           26.55          0.93
 洛阳玻璃                                          7.24            3.80          2.38
 京城机电                                          6.69            3.02          2.77
 中联重科                                          6.22            5.37          1.45
 金隅股份                                          9.76            6.44          1.89
 中国国航                                          7.73            6.46          1.49
 东方航空                                          5.62            3.72          1.89
 南方航空                                          5.52            3.77          1.83
 中国远洋                                          6.82            3.97          2.14
 中海集运                                          4.72            2.45          2.40
 中集集团                                         22.71           17.38          1.63
 中海发展                                          9.41            5.49          2.14
 宁沪高速                                          7.08            9.11          0.97
 深高速                                            8.30            5.38          1.93
 成渝高速                                          4.82            3.20          1.88
 皖通高速                                          6.18            5.09          1.52
 广深铁路                                          4.33            3.66          1.48
 中国南车                                          5.80            7.89          0.92
 中国交建                                         13.01            9.70          1.67
 中国铁建                                         11.85            9.99          1.48
 中国中铁                                          8.29            6.16          1.68
 长城汽车                                         38.41           39.05          1.23
 比亚迪                                           36.43           25.05          1.82
 广汽集团                                          8.80            7.02          1.56
 青岛啤酒                                         41.00           52.50          0.97
 白云山                                           27.11           23.45          1.44
 新华制药                                          8.44            3.70          2.85
 海信科龙                                          8.82            6.45          1.71
 南京熊猫                                         12.52            6.45          2.42
 晨鸣纸业                                          5.96            3.71          2.01
 上海医药                                         16.01           16.78          1.19
 中兴通讯                                         18.81           17.08          1.37
 东方电气                                         19.79           13.34          1.85
 潍柴动力                                         26.58           31.90          1.04
 东北电气                                          4.30            1.98          2.71
 广船国际                                         34.02           22.55          1.88
 经纬纺机                                         19.90            9.16          2.71
 昆明机床                                          8.10            3.60          2.81
 一拖股份                                         14.52            5.92          3.06
 北辰实业                                          4.13            2.27          2.27
 创业环保                                         10.95            5.24          2.61
 中国中冶                                          4.62            2.50          2.31
 金风科技                                         13.18           12.12          1.36
 丽珠                                             51.00           49.25          1.29
 万科                                             11.62           16.04          0.90
 中国北车                                          6.45            7.66          1.05
 郑煤机                                            8.41            4.94          2.13
 大连港                                            5.00            2.68          2.33
 山东墨龙                                         10.17            3.08          4.12
 浙江世宝                                         26.55            6.70          4.95
 复星医药                                         21.16           26.95          0.98
 光大银行                                          4.23            4.37          1.21
 东江环保                                         37.43           27.00          1.73
 上海电气                                          7.77            4.11          2.36
                                                                                      
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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