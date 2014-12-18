《中国债市每日综述》资金面呈过山车走势，现券整体表现仍属稳健

* 资金面上午和下午呈冰火两重天

* 早盘流动性紧张有增无减，现券收益率多小涨

* 下午3点后资金供给迅速改善，现券及IRS回稳

* 央行放水传言再起，流动性最困难时期或已过

* 市场人士证实央行今日再度进行SLO操作

路透上海12月18日 - 中国银行间市场周四资金面呈过山车走势。尽管央行昨日进行了SLO(短期流动性调节工具)操作，但今日早盘及午盘初段流动性紧张局面有增无减，货币市场利率涨势凶猛；不过下午3点之后，随着央行再度放水传言四起，资金供给形势也迅速改善。

而现券方面整体表现仍属稳健，除短券抛压仍重外，中长债收益率盘中均在小幅上行后回稳，利率互换(IRS)走势也基本类似。另据市场人士证实，央行今日再度进行了SLO操作，期限七天。

交易员并指出，近两日资金面都是在午后转好，而新股IPO仍在密集申购期以及年末临近，致短期压力犹在，盘中的波动依旧会较为频繁；不过以央行的态度看，应会维持相对稳定的局面，以迎接年末财政存款的投放，流动性最困难的时间或将逐步过去。

“又是各种传言，有人说SLO有人说定向逆回购，这波（资金紧张）债券收益率还稍微下来了些，真是见鬼，”上海一银行交易员称。

两位消息人士周三透露，中国央行当日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO操作。各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。其中的5,000亿元MLF于本周内到期。

上海另一银行交易员谈到，尽管今日上午资金异常紧张，但债市心态整体仍属平和，除短券受资金面的直接冲击收益率继续上扬，其余品种仅小幅走高，午后随着国债期货拉升以及流动性转暖，现券整体回稳。

北京一银行交易员则认为，短期债市仍主要受资金面的变化影响，不过随着央行出手相助，年底前资金面出现极端情况的可能性大大降低，在流动性紧张的压力减弱后，现券有走强的空间。

国债期货主力合约TF1503 今日先跌后涨，收报96.438元人民币，微升0.024元或0.02%，成交量缩至0.92万手。

现券方面，剩余期限约9.68年的国开行固息债140222券最新成交对应收益率 为4.1750%，上日尾盘为4.1860%；剩余期限约一个月的国开行固息债140204券最新报价收益率 为5.3499%/5.1000%，上日尾盘为5.1998%/4.9000%。

中国央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

未来货币政策预期方面，尽管美联储释出将在明年升息的强烈信号，但交易员多认为，这并不会阻碍未来中国央行继续降息的脚步。路透调查也显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。

**资金面午后转暖**

中国新股密集申购正式开闸，今日资金拆借市场一度压力陡增。银行间市场周四主要质押式回购利率 多跳涨，其中七天品种涨近140bp(基点)。

资金市场今日上午和下午呈冰火两重天，早盘短期品种出资机构寥寥无几，而央行续作MLF及SLO投放对于抑制利率节节攀升的效果犹如杯水车薪。

“（早盘）N多人出来借，没人出，要疯了，”上海一银行交易员称，“新股申购才刚刚开始，明天资金冻结量更大，都快要愁死了。”

而到了下午3点以后，资金形势陡然逆转，不少股份制银行的资金供给明显增加，近尾盘的时候，已有不少机构出现资金过剩，甚至为如何出钱发愁。

“现在我们多钱了，忙着出钱了，唉，白天辛辛苦苦借的，下午还得往外出，而且还不好出啊，”华东一银行交易员无奈地表示。

不过，尽管下午资金面明显转好，但因受上午成交均价较高的带动，午后资金价格并未出现明显回落，仍处于高位。

银行间资金市场七天期回购加权利率 收报在5.2811%，较上日涨近140个bp，并创下逾10个月以来新高。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司密集招股正式开闸，其中葵花药业今日进行网上申购，而明日将有六只新股网上申购。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

上海银行间同业拆放利率各个期限品种继续全线上涨，其中一个月期shibor 再涨17个bp至5.4470%；隔夜品种上涨36.4个bp至3.13%。

华南另一银行交易员表示，今日银行间和交易所资金利率跳涨，主要是因为明天新股锁定的资金量太大了，央行昨天续作MLF和SLO的规模有限。

此外，财政部与央行今日招标的三个月期国库现金定期存款，中标利率仅比上次高出逾30个基点(bp)，远低于同期shibor等资金价格涨幅。就目前市场流动性来看，是次国库现金定存“性价比”较高。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,699.07亿元，较上日的8,343.58亿元继续缩减；其中，隔夜品种成交5,325.60亿元，上日为5,436.85亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5322 3.0410 +49.12 5,325.60

七天 5.2811 3.8892 +139.19 1,093.04

14天 4.9895 4.8776 +11.19 663.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 0.9000 -10.00 --

七天 8.0000 10.2500 -225.00 --

14天 8.1000 8.7550 -65.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 2.9900 +37.00 --

七天 4.4000 3.7800 +62.00 --

14天 4.8200 4.9300 -11.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1300 2.7660 +36.40 --

七天 4.0250 3.6920 +33.30 --

三个月 4.8760 4.7355 +14.05 --