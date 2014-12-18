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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 17:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续两天收高，受日圆贬值支撑

“日圆疲弱是今天走势的唯一原因，”东京一交易员称，“在圣诞节及年底前，市场处于窄幅区间，很难向一个方向大幅突破。”

午后尾段美元兑日圆报118.42日圆左右，高于今日稍早时的近117.20，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济表示了信心。

上海期交所主力5月合约 收跌55元人民币，报每吨12,440元。

新加坡1月橡胶合约 最新报147.40美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/于春红; 审校 王丽鑫)
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