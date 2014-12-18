香港个股：创业板公司支付通拟与支付宝在东南亚及日本提供当面付服务

路透香港12月18日 - 香港创业板公司中国支付通集团控股有限公司 周四称，拟与阿里巴巴 旗下支付宝合作在东南亚地区及日本提供当面付服务。

透过支付宝当面付，支付宝用户可透过与其支付宝ID关联的条形码或二维码于商户购物。收单机构透过与支付宝系统连接的智能POS技术处理支付宝当面付交易。

支付通主要于中国大陆、香港及泰国从事经营电子支付、交易及结算平台。该公司表示，与支付宝订立独家谅解备忘录，预期于2015年1月在泰国最大型的免税店King Power首次受理支付宝当面付交易。

“此外，该伙伴关系或会为公司的支付收单业务在东南亚及日本觅得更多商机。”支付通主席张化桥在公告中称。

支付通表示，公司致力于开发基于特定行业联合品牌支付卡、创新个人预付账户服务及虚拟支付卡以及优惠券的O2O支付服务，并正与于中国从事发行及受理预付卡及网络支付服务之中国公司订立合约安排，其持有牌照可于中国全国发行及受理实体及虚拟预付卡。

该股自周三起停牌，将于明天复牌，前收市价报1.19港元。（完）

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