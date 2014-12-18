香港个股：创业板公司支付通拟与支付宝在东南亚及日本提供当面付服务

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 香港创业板公司中国支付通集团控股有限公司 周四称，拟与阿里巴巴 旗下支付宝合作在东南亚地区及日本提供当面付服务。
透过支付宝当面付，支付宝用户可透过与其支付宝ID关联的条形码或二维码于商户购物。收单机构透过与支付宝系统连接的智能POS技术处理支付宝当面付交易。
支付通主要于中国大陆、香港及泰国从事经营电子支付、交易及结算平台。该公司表示，与支付宝订立独家谅解备忘录，预期于2015年1月在泰国最大型的免税店King Power首次受理支付宝当面付交易。
“此外，该伙伴关系或会为公司的支付收单业务在东南亚及日本觅得更多商机。”支付通主席张化桥在公告中称。
支付通表示，公司致力于开发基于特定行业联合品牌支付卡、创新个人预付账户服务及虚拟支付卡以及优惠券的O2O支付服务，并正与于中国从事发行及受理预付卡及网络支付服务之中国公司订立合约安排，其持有牌照可于中国全国发行及受理实体及虚拟预付卡。
该股自周三起停牌，将于明天复牌，前收市价报1.19港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。