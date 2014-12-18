欧元/美元：周三大跌，此前欧洲央行执委科尔暗示，该央行准备启动以公债为主的大规模资产购买计划。(跳过一句)在美联储公布政策决定，以及联储主席叶伦举行记者会后，欧元进一步走跌。欧元在1.2320获得支撑，周四在欧洲交易时段早盘一直守在该水准附近。从我们的短线动能图表上看，相对强弱指标的支撑位在30，而且趋向上升；尽管乖离率的移动平均值(MACD)跌入负值区域，但也显露触底反弹迹象。这些信号预示，在空头再度占据上风之前，欧元可能小幅上升。在日线图中，欧元日高和日低仍在50日和200日移动均线下方不断下移，令整体走势偏向下行。