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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 17:47 BJT

东欧情势：白俄罗斯总统要求以美元或欧元结算与俄罗斯贸易--官媒

路透明斯克12月18日 - 白俄罗斯官方通讯社Belta周四报导，由于俄罗斯卢布汇率大跌，总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)已下令，要求白俄罗斯与俄罗斯之间的交易需以美元或欧元结算。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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