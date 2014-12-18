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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 18:29 BJT

重发-新兴汇市：印尼卢比和马币攀升，美联储乐观看法安抚市场

(重发删除多余的附尾)
    路透新加坡12月18日 - 印尼卢比、马来西亚马币(林吉特)和印度卢比周四上扬，因美
国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济作出的乐观评估令市场镇定下来。
    
    据路透数据，印尼卢比  表现优异，离开周二创下的16年低点12,930。印
度卢比 亦从周三触及的13个月低位63.89回升。
    
    央行疑似出手干预市场提振印尼卢比汇率。此外，据称外资周四也在大量购买印尼债券
和股票。
    
    印尼央行副总裁周三表示，该央行将继续在外汇市场稳定卢比汇率，并在二级市场稳定
主权债券价格。
    
    马币兑美元 触及两周高点3.4605，远离上周触及的五年低点3.5040。由于市场
担忧油价下跌恐加剧马来西亚经常帐与财政赤字，打压马币上周走跌。
    
    
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.58    118.65   +0.06  -11.22    105.28
    坡元            1.3131    1.3110   -0.16   -3.80    1.2632
    台币          31.450    31.357   -0.30   -4.77    29.950
    韩元           1098.37   1094.90   -0.32   -3.91   1055.40
    泰铢             32.89     32.95   +0.18   -0.09     32.86
    菲律宾披索       44.71     44.72   +0.02   -0.69     44.40
    印尼卢比      12560.00  12655.00   +0.76   -3.18  12160.00
    印度卢比       63.16     63.63   +0.74   -2.15     61.80
    马币            3.4645    3.4865   +0.64   -5.46    3.2755
    人民币          6.2140    6.1975   -0.27   -2.58    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 王洋/艾茂林/白云)
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