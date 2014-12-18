重发-新兴汇市：印尼卢比和马币攀升，美联储乐观看法安抚市场

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
(重发删除多余的附尾) 路透新加坡12月18日 - 印尼卢比、马来西亚马币(林吉特)和印度卢比周四上扬，因美 国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济作出的乐观评估令市场镇定下来。 据路透数据，印尼卢比 表现优异，离开周二创下的16年低点12,930。印 度卢比 亦从周三触及的13个月低位63.89回升。 央行疑似出手干预市场提振印尼卢比汇率。此外，据称外资周四也在大量购买印尼债券 和股票。 印尼央行副总裁周三表示，该央行将继续在外汇市场稳定卢比汇率，并在二级市场稳定 主权债券价格。 马币兑美元 触及两周高点3.4605，远离上周触及的五年低点3.5040。由于市场 担忧油价下跌恐加剧马来西亚经常帐与财政赤字，打压马币上周走跌。 亚洲 当日 今年以来 2013年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 118.58 118.65 +0.06 -11.22 105.28 坡元 1.3131 1.3110 -0.16 -3.80 1.2632 台币 31.450 31.357 -0.30 -4.77 29.950 韩元 1098.37 1094.90 -0.32 -3.91 1055.40 泰铢 32.89 32.95 +0.18 -0.09 32.86 菲律宾披索 44.71 44.72 +0.02 -0.69 44.40 印尼卢比 12560.00 12655.00 +0.76 -3.18 12160.00 印度卢比 63.16 63.63 +0.74 -2.15 61.80 马币 3.4645 3.4865 +0.64 -5.46 3.2755 人民币 6.2140 6.1975 -0.27 -2.58 6.0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 王洋/艾茂林/白云)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。