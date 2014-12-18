投行观点：明年中国将再减息一次及降准四次，通缩压力大于通胀--中金

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 投行中金公司周四预期，2015年中国将再减息一次并全面下调存款准备金率四次，明年通缩压力将大于通胀；该行并将中国明年国内生产总值（GDP）增长预测小幅降至7.3%，但料2016年会回升至7.5%。
中金公司研究部董事总经理兼首席经济学家梁红在发布会表示，预期明年中国货币政策将向逆周期操作功能回归；央行的放松政策可能更多的用总量调控，而非定向调控的措施。虽然周边货币纷纷贬值，她不认为人民币存在贬值压力，相信国家在降息降准等措施前没有必要让人民币贬值。
她并指出，从中国近年来通货膨胀的发展速度、国际收支的变化包括就业指数趋势，都显示现在的增长低于潜在增长的，以及货币政策依然是太过收紧的。因此，及时的逆周期政策是必要的。
对于明年股市的看法，中金研究部执行总经理王汉锋预期，明年市场将会“股债双牛”，A股将实现约20%的年度收益率，主要受惠于周期性放松引导市场利率下行、流动性整体宽松、提升风险偏好的同时降低增长尾部风险以及结构性改革提升中国增长质量和可持续性。
在中国已进入放松周期等利好消息带动下，恒生国企指数 明年底有望升至13,000点，整体盈利增速将有望从今年的7.4%回升至明年的10.5%。（完） (发稿 潘嘉玲； 审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。