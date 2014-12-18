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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:08 BJT

投行观点：明年中国将再减息一次及降准四次，通缩压力大于通胀--中金

路透香港12月18日 - 投行中金公司周四预期，2015年中国将再减息一次并全面下调存款准备金率四次，明年通缩压力将大于通胀；该行并将中国明年国内生产总值（GDP）增长预测小幅降至7.3%，但料2016年会回升至7.5%。

中金公司研究部董事总经理兼首席经济学家梁红在发布会表示，预期明年中国货币政策将向逆周期操作功能回归；央行的放松政策可能更多的用总量调控，而非定向调控的措施。虽然周边货币纷纷贬值，她不认为人民币存在贬值压力，相信国家在降息降准等措施前没有必要让人民币贬值。

她并指出，从中国近年来通货膨胀的发展速度、国际收支的变化包括就业指数趋势，都显示现在的增长低于潜在增长的，以及货币政策依然是太过收紧的。因此，及时的逆周期政策是必要的。

对于明年股市的看法，中金研究部执行总经理王汉锋预期，明年市场将会“股债双牛”，A股将实现约20%的年度收益率，主要受惠于周期性放松引导市场利率下行、流动性整体宽松、提升风险偏好的同时降低增长尾部风险以及结构性改革提升中国增长质量和可持续性。

在中国已进入放松周期等利好消息带动下，恒生国企指数 明年底有望升至13,000点，整体盈利增速将有望从今年的7.4%回升至明年的10.5%。（完） (发稿 潘嘉玲； 审校 曾祥进)
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