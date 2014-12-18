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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:12 BJT

东南亚股市：收高，市场对美联储提前升息的忧虑缓解

路透雅加达12月18日 - 东南亚股市周四收高，美国联邦储备理事会(
美联储/FED)表示将“耐心地”决定何时提高借款成本后，投资者对美联
储提前升息的忧虑缓解。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的
强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现
出对美国经济的信心。 
    
    雅加达Trimegah证券公司表示，投资者对美联储的声明作出正面回应
，因之前公布的美国经济数据强劲，他们原本预期美联储将采取更为积极
的立场。
    
    对于美国可能升息的担忧，以及油价下跌，造成本周外资流出新兴市
场。
    
    泰国股市 领涨东南亚股市，上涨2.5%，受能源股从本周稍早
的跌势中反弹提振。
    
    能源公司PTT PCL 飙升6.3%，其子公司PTT Exploration an
d Production PCL 以及PTT Global Chemical PCL 
是泰国股市成交最活跃的股票。
    
    菲律宾股市 反弹，收高0.9%。过去两个交易日，该指数跌4.3%
。
    
    印尼股市 收高1.5%，创两个月来最大单日涨幅，印尼卢比ID
R=创10月来最大升幅。消费和银行板块领涨。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   404.32     5.39   +1.35  
 +4.11   388.37
    新加坡                   3243.65    16.42   +0.51  
 +2.41  3167.43
    马来西亚                  1699.95    18.05   +1.07  
 -8.95  1866.96
    泰国                      1516.79    36.59   +2.47  
+16.79  1298.71
    印尼                      5113.35    77.70   +1.54  
+19.63  4274.18
    菲律宾                     7029.28    63.07   +0.91  
+19.35  5889.83
    越南                        528.45    10.23   +1.97  
 +4.72   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 田建华; 审校 于春红)
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