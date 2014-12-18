东南亚股市：收高，市场对美联储提前升息的忧虑缓解

路透雅加达12月18日 - 东南亚股市周四收高，美国联邦储备理事会( 美联储/FED)表示将“耐心地”决定何时提高借款成本后，投资者对美联 储提前升息的忧虑缓解。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的 强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现 出对美国经济的信心。 雅加达Trimegah证券公司表示，投资者对美联储的声明作出正面回应 ，因之前公布的美国经济数据强劲，他们原本预期美联储将采取更为积极 的立场。 对于美国可能升息的担忧，以及油价下跌，造成本周外资流出新兴市 场。 泰国股市 领涨东南亚股市，上涨2.5%，受能源股从本周稍早 的跌势中反弹提振。 能源公司PTT PCL 飙升6.3%，其子公司PTT Exploration an d Production PCL 以及PTT Global Chemical PCL 是泰国股市成交最活跃的股票。 菲律宾股市 反弹，收高0.9%。过去两个交易日，该指数跌4.3% 。 印尼股市 收高1.5%，创两个月来最大单日涨幅，印尼卢比ID R=创10月来最大升幅。消费和银行板块领涨。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 404.32 5.39 +1.35 +4.11 388.37 新加坡 3243.65 16.42 +0.51 +2.41 3167.43 马来西亚 1699.95 18.05 +1.07 -8.95 1866.96 泰国 1516.79 36.59 +2.47 +16.79 1298.71 印尼 5113.35 77.70 +1.54 +19.63 4274.18 菲律宾 7029.28 63.07 +0.91 +19.35 5889.83 越南 528.45 10.23 +1.97 +4.72 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 于春红)