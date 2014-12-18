版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 19:09 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，受助于英国零售销售数据优于预期

路透伦敦12月18日 - 英镑兑美元和欧元周四上涨，因英国11月零售销售数据远优于预期，给看似放缓的英国经济带来提振。

受11月底黑色星期五打折活动带动，圣诞节前的形势暗示英国消费者人气持续好转。11月零售销售较前月增长1.6%，预估为增长0.3%。

但乐观人气受限，一些市场人气利用涨势进行获利了结。

英镑兑美元在零售销售数据公布后一度触及日高1.5664美元，稍后拉回至1.5648美元，当日涨0.4%。英镑兑欧元涨0.5%至0.7879英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐