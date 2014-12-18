国际油市：亚洲石脑油裂解价差暴跌近30%，印度现货价格下跌

路透新加坡12月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌近30%至一周最 低每吨32.42美元，受供应过剩以及布兰特原油价格上涨冲击。 交易商称，印度巴拉特石油取消1.1万吨12月末船期的石脑油招标出 售，因考虑到市场疲软。 印度石油天然气公司(ONGC)向Petro-Diamond售出3.5万吨1月16-17日 装运的石脑油，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水约1.25-1.50美元。 这与ONGC和Petro-Diamond达成的同一港口12月装运船货相比，升水 至少跌了70%。 ONGC子公司Mangalore Refinery & Petrochemicals向联合石化售出2 月5-7日装运的5.5万吨石脑油，离岸价格(FOB)价格为较中东报价每吨升 水约6.50美元。 一交易商称，“供应过剩导致石脑油价格下跌。” 液化石油气(LPG)一直在西方替代石脑油，因其价格更低，且供应规 模不断增加。 新加坡现货市场达成三笔交易，两笔汽油交易，一笔石脑油交易。 Totsa向伊藤忠商事售出2月下半月石脑油船货，价格为每吨495美元 。 联合石化从Gunvor买入92号汽油，1月3-7日装运，价格为每桶67.10 美元。 PTT向中石油售出一批92号汽油，1月13-17日装运，价格为每桶67.00 美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 于春红)