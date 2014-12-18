版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:37 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差暴跌近30%，印度现货价格下跌

路透新加坡12月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌近30%至一周最
低每吨32.42美元，受供应过剩以及布兰特原油价格上涨冲击。
    
    交易商称，印度巴拉特石油取消1.1万吨12月末船期的石脑油招标出
售，因考虑到市场疲软。
    
    印度石油天然气公司(ONGC)向Petro-Diamond售出3.5万吨1月16-17日
装运的石脑油，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水约1.25-1.50美元。
    
    这与ONGC和Petro-Diamond达成的同一港口12月装运船货相比，升水
至少跌了70%。
    
    ONGC子公司Mangalore Refinery & Petrochemicals向联合石化售出2
月5-7日装运的5.5万吨石脑油，离岸价格(FOB)价格为较中东报价每吨升
水约6.50美元。
    
    一交易商称，“供应过剩导致石脑油价格下跌。”
    
    液化石油气(LPG)一直在西方替代石脑油，因其价格更低，且供应规
模不断增加。
    
    新加坡现货市场达成三笔交易，两笔汽油交易，一笔石脑油交易。
    
    Totsa向伊藤忠商事售出2月下半月石脑油船货，价格为每吨495美元
。
    
    联合石化从Gunvor买入92号汽油，1月3-7日装运，价格为每桶67.10
美元。
    
    PTT向中石油售出一批92号汽油，1月13-17日装运，价格为每桶67.00
美元。(完)
    
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 田建华; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐