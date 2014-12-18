中国证券：股权众筹融资管理办法征求意见，定位服务中小微企业--行业协会

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京12月18日 - 中国证券业协会周四发布私募股权众筹融资管理办法征求意见稿，提出私募股权众筹融资主要定位服务于中小微企业，众筹项目不限定投融资额度，实行事后备案管理。
该协会网站并发布起草说明，称众筹融资投资者必须为特定对象，即经股权众筹平台核实的实名注册用户，投资者累计不得超过200人，股权众筹平台只能向实名注册用户推荐项目信息。
管理办法明确规定，为避免风险跨行业外溢，股权众筹平台不得兼营个人网络借贷（即P2P网络借贷）或网络小额贷款业务。
对合格投资者的具体标准设定主要参照了《私募投资基金监督管理暂行办法》相关要求，同时投资者范围增加了“金融资产不低于300万元人民币或最近三年个人年均收入不低于50万元人民币的个人”。
对融资者仅要求融资者为中小微企业，不对融资额度作出限制；管理办法规定了融资者在股权众筹融资活动中的职责，强调了适当程度的信息披露义务，要求其发布真实的融资计划书，及时披露影响或可能影响投资者权益的重大信息。
股权众筹平台是指通过互联网平台（互联网网站或其他类似电子媒介）为股权众筹投融资双方提供信息发布、需求对接、协助资金划转等相关服务的中介机构。（完）
参看详情请点选 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。