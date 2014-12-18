表格：美国12月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布12月11日止当周 农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 476.2 33.2 509.4 486.5 33.2 17,851.5 23,633.9 大麦 11.5 0.0 11.5 11.5 0.0 134.3 125.1 玉米 693.4 5.0 698.4 972.0 5.0 24,406.2 26,497.4 高粱 147.7 0.0 147.7 173.6 0.0 5,083.0 2,469.8 大豆 696.0 350.0 1,046.0 800.2 350.0 41,156.6 38,964.3 豆粕 146.8 0.0 146.8 147.3 0.0 6,996.9 5,948.8 豆油 38.8 0.0 38.8 38.9 0.0 401.3 297.7 皮马棉 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 128.1 492.9 陆地棉 89.4 44.2 133.6 159.9 44.2 6,966.5 6,572.5 稻米 77.9 0.0 77.9 80.7 0.0 1,697.9 1,543.8(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 于春红)