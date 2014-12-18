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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 21:36 BJT

表格：美国12月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布12月11日止当周
农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
    
                    当周约定销售净变动            新销售        
    累计约定销售    
                本年度   下年度      合计     本年度    下年度  
   本年度     上年度
    小麦         476.2     33.2     509.4      486.5     33.2   
 17,851.5   23,633.9
    大麦          11.5      0.0      11.5       11.5      0.0   
    134.3      125.1
    玉米         693.4      5.0     698.4      972.0      5.0   
 24,406.2   26,497.4
    高粱         147.7      0.0     147.7      173.6      0.0   
  5,083.0    2,469.8
    大豆         696.0    350.0   1,046.0      800.2    350.0   
 41,156.6   38,964.3
    豆粕         146.8      0.0     146.8      147.3      0.0   
  6,996.9    5,948.8
    豆油          38.8      0.0      38.8       38.9      0.0   
    401.3      297.7
    皮马棉         4.8      0.0       4.8        4.8      0.0   
    128.1      492.9
    陆地棉        89.4     44.2     133.6      159.9     44.2   
  6,966.5    6,572.5
    稻米          77.9      0.0      77.9       80.7      0.0   
  1,697.9    1,543.8(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 田建华; 审校 于春红)
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