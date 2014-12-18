表格：美国财政部续发五年期TIPS得标利率为0.395%，投标倍数为2.37

路透华盛顿12月18日 - 美国财政部称，其续发的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.395 中值 0.330 低值 0.200 价格/得标 价格 100.174592 高值得标比率 10.56% 投标倍数 2.37 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,002,500 总投标 37,987,132,500 竞争性投标得标 15,964,900,000 非竞争性投标得标 35,102,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,412,000,000 初级市场交易商得标 4,788,640,000 直接投标 2,200,000,000 直接投标得标 830,000,000 间接投标 13,340,030,000 间接投标得标 10,346,260,000 发行细节 发行日 2014/12/31 到期日 2019/04/15 CUSIP码 912828C99 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选