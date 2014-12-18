欧洲汇市：英镑兑欧元周四触及两周高位，受英国零售销售数据提振

路透伦敦12月18日 - 英镑兑欧元周四触及两周高位，兑美元也回升，因英国11月零售销售远胜预期，为看似降温的经济注入强心剂。

英镑兑美元隔夜下滑，追随其他货币对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明做出反应，市场将声明解读为美联储将笃定在明年升息。

英国统计局周四公布，11月零售销售较前月增长1.6%，较上年同期增长6.4%，创2004年5月来最大按年增幅，市场预估分别为增长0.3%和增长4.4%。

数据公布后，早盘英镑兑欧元回升约0.5%，兑美元也同样表现不错。英镑兑欧元在伦敦时段持续上涨，触及12月3日以来最高的0.7837英镑。

英镑兑美元交投在1.5648美元，盘中涨幅为0.4%。

今年大多数时间中，外界一直是预期英国央行可能会比美国更早升息。但是通胀及薪资均未能明显成长，已导致这种预期心理大幅降温。

不过，受到11月底“黑色星期五”折扣促销的提振，耶诞之前的买气情况显示英国消费信心正持续好转。

但有些人却因英国明年5月的国会选举而不敢过份乐观，目前选情难分轩轾，选后有英国是否应退出欧盟公投的风险。

“总的来说，我对英镑前景相当偏空。我认为下月将跌向1.53美元。”一位与NAB往来的现汇交易商Graham Davidson说。

“新的一年开始后，政治言论将大大升级。不论你认为选举结果是甚么，这场选举将带来更多不确定性。”(完)

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