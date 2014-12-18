金属期市：基本金属价格走软，中国经济前景低迷

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 中国11月房价同比跌3.7%，跌幅进一步扩大
* 美联储政策暗示带动全球股市上扬
* 油价在短暂反弹后重拾跌势
路透伦敦12月18日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周四下滑，因投资人认为金属相对原油等其他商品价格过高，且主要金属消费国-中国在公布房价数据后，经济前景仍低迷。
中国主要城市11月房价同比连跌三个月，并创路透统计以来最大跌幅。 另一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象，但企业仍谨慎对待投资，凸显北京刺激经济增长的努力遇阻。
其他市场中，油价扭转稍早反弹3%的走势再度下滑，因交易商又预计油市将重拾长达六个月的跌势，受供应过剩忧虑拖累。
全球股市周四上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)对经济的评估乐观，并承诺会耐心决定升息。不过俄罗斯卢布的压力犹存，而俄罗斯总统普京尽力淡化金融危机的忧虑。
INTL FC Stone分析师Ed Meir在报告中指出，基本金属价格多数下滑，期铅和期锡领跌，疑似主要是受到中国消息拖累。
LME三个月期铜 收低0.82%，报6,315美元。三个月期铅 收低1.54%，报每吨1,855美元，稍早触及逾两年最低的1,836美元。
交易商表示，铅价受到中国电动自行车销售增长放缓以及电池成品库存高企的因素打压。
产业消息方面，中国最大的精炼铅生产商河南豫光金铅股份有限公司下调产量多达30%，因价格下滑。
三个月期镍 收平，报每吨15,645美元，稍早触及逾一个月最低的15,200美元。
其他金属方面，三个月期铝 收低0.47%，报每吨1,912美元，三个月期锌 收低0.65%，报每吨2,126美元，盘中触及6月以来最低的2,107.50美元。三个月期锡 收挫1.80%，报每吨19,100美元，稍早跌至10月中来最低的19,025美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 李婷仪)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。