芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因豆粕攀升

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周四 上涨，交易商说，豆粕市场上升和美国大豆出口市场前景改善，为市场提 供支撑。 豆粕期货升幅最大，劲扬近2%，因最新一周出口销售数据强于预期。 指标CBOT-1月豆粕期货合约 升穿20日和40日移动均线，但在短 暂升穿30日移动均线后回落。 指标CBOT-1月大豆期货合约 尾盘扩大升幅，阿根廷主要谷物运 送中心的罗萨里奥港口部份工人罢工，令买家入市买入大豆。 美国农业部周四早上公布，最新一周出口销售豆粕14.68万吨，高于 市场预期的0-10万吨。 农业部称，民间出口商据报销售150万吨大豆往中国，在2015/16销售 年度付运。 豆粕和大豆上涨带动豆油攀升。即使原油市场下跌和豆油需求不旺， 但豆油仍然走强。 1月大豆期货 收升8美分，报每蒲式耳10.35美元。 指标CBOT-1月豆粕期货 收高6美元，收报365.3美元。 1月豆油期货 上涨0.12美分，收报31.89美分。 今日CBOT大豆预估成交量为226,400口，豆粕为77,606口，豆油为98, 697口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)