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市场报道 | 2014年 12月 19日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因豆粕攀升

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周四
上涨，交易商说，豆粕市场上升和美国大豆出口市场前景改善，为市场提
供支撑。
    
    豆粕期货升幅最大，劲扬近2%，因最新一周出口销售数据强于预期。
        
    指标CBOT-1月豆粕期货合约 升穿20日和40日移动均线，但在短
暂升穿30日移动均线后回落。
    
    指标CBOT-1月大豆期货合约 尾盘扩大升幅，阿根廷主要谷物运
送中心的罗萨里奥港口部份工人罢工，令买家入市买入大豆。
    
    美国农业部周四早上公布，最新一周出口销售豆粕14.68万吨，高于
市场预期的0-10万吨。
    
    农业部称，民间出口商据报销售150万吨大豆往中国，在2015/16销售
年度付运。
    
    豆粕和大豆上涨带动豆油攀升。即使原油市场下跌和豆油需求不旺，
但豆油仍然走强。    
    
    1月大豆期货 收升8美分，报每蒲式耳10.35美元。
        
    指标CBOT-1月豆粕期货 收高6美元，收报365.3美元。
    
    1月豆油期货 上涨0.12美分，收报31.89美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为226,400口，豆粕为77,606口，豆油为98,
697口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)
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