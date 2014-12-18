纽约期市：可可期货因空头回补而连涨第四日，期糖上涨

投行观点：Apache目标价从50美元下调至41--巴克莱
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路透纽约/伦敦12月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四放量跳涨将近2%，连续第四日上涨，除了因空头持续回补的因素之外；也因Olam扩大其在可可的事业触角，令交易商对供应感到担忧。
ICE白糖期货在清淡市况中上涨，阿拉比卡咖啡在上日挫低之后，今日在盘整的格局中微幅上扬。
纽约可可期货续涨至23.6%的费波纳奇回档位上方，伦敦可可期货则是升穿38.2%回档位。
伦敦3月可可期货 结算价上涨30英镑，或1.6%，报每吨1,969英镑。纽约3月可可期货 收高50美元，或1.7%至每吨2,965美元。
交易商称，Olam International 拟收购对手Archer Daniels Midland 的可可加工业务，也是价格上涨因素之一。
3月原糖期货 收高0.27美分，或1.8%，至每磅14.99美分。
3月白糖期货 收涨6.50美元，或1.7%，报每吨391.20美元，进一步远离周三触及的合约低位383.00美元。
3月阿拉比卡咖啡 收涨2.80美分，或1.6%，至每磅1.7365美元，在周三重挫之后进行整固。
3月罗布斯塔咖啡 结算价下跌4美元，或0.2%，报每吨1,942美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 李军)
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