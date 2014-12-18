纽约期市：ICE期棉上涨，跟随谷物市场和股市上升

路透纽约12月18日 - 期棉周四在交投震荡中上涨，因谷物市场和股市上升，为市场提供支持。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.17美分，或0.3%，收报每磅60.82美分，该合约在今日整日也在平盘附近交投。

谷物市场买盘强劲，特别是小麦和大豆市场，这股买盘也扩散至棉花市场。棉花倾向跟随谷物市场走势，因农户决定将农地种植棉花，还是种植谷物。。

股市也提供支撑。股市上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将“耐心”决定何时升息。

美国农业部公布的周度出口销售报告令人失望。该报告显示，新的出口销售和已订购的订单付运均下降。

美国农业部数据也显示，印尼、土耳其和中国买家取消7.05万包陆地棉订单。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)