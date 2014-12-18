纽约期市：ICE期棉上涨，跟随谷物市场和股市上升

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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路透纽约12月18日 - 期棉周四在交投震荡中上涨，因谷物市场和股市上升，为市场提供支持。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.17美分，或0.3%，收报每磅60.82美分，该合约在今日整日也在平盘附近交投。
谷物市场买盘强劲，特别是小麦和大豆市场，这股买盘也扩散至棉花市场。棉花倾向跟随谷物市场走势，因农户决定将农地种植棉花，还是种植谷物。。
股市也提供支撑。股市上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将“耐心”决定何时升息。
美国农业部公布的周度出口销售报告令人失望。该报告显示，新的出口销售和已订购的订单付运均下降。
美国农业部数据也显示，印尼、土耳其和中国买家取消7.05万包陆地棉订单。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f