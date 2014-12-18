芝加哥期市：CBOT玉米涨至五个月高点，受基金买盘以及小麦上涨的推升

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅 上涨，收盘仅略低于盘初触及的五个月高位，交易员表示，系因受到投资 基金买盘以及小麦大涨的支撑。 不过美国秋季产量创纪录之后的充裕供应，限制了价格涨幅。现货玉 米在最近一轮农户出售时价格持续下滑。 交易员称，交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 未来数日料将测试2 00日移动均线。目前该条均线切入位在每蒲式耳4.22美元，如果价格突破 该处水平，可能引发新一波基金买盘。 美国农业部报告称，上周玉米出口销售总计为693,500吨，接近分析 师预估范围低端。 另外，农业部表示，过去24小时中出口商卖出126,000吨玉米，但销 售目的地不详。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周三市况走高时的未 平仓合约大幅减少，显示投资人在回补空仓，而非进行新的多头押注。 CBOT-3月玉米合约 上涨2-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.11美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为187,737口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)