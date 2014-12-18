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市场报道 | 2014年 12月 19日 星期五 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米涨至五个月高点，受基金买盘以及小麦上涨的推升

路透芝加哥12月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅
上涨，收盘仅略低于盘初触及的五个月高位，交易员表示，系因受到投资
基金买盘以及小麦大涨的支撑。
    
    不过美国秋季产量创纪录之后的充裕供应，限制了价格涨幅。现货玉
米在最近一轮农户出售时价格持续下滑。
    
    交易员称，交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 未来数日料将测试2
00日移动均线。目前该条均线切入位在每蒲式耳4.22美元，如果价格突破
该处水平，可能引发新一波基金买盘。
    
    美国农业部报告称，上周玉米出口销售总计为693,500吨，接近分析
师预估范围低端。
    
    另外，农业部表示，过去24小时中出口商卖出126,000吨玉米，但销
售目的地不详。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周三市况走高时的未
平仓合约大幅减少，显示投资人在回补空仓，而非进行新的多头押注。
    
    CBOT-3月玉米合约 上涨2-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.11美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为187,737口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


    
    
    
    
    
    
    
    
    

 (编译 李婷仪 审校 李军)
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