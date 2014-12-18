全球金市：金价上升，因美联储对升息保持耐心

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 叶伦称至少“两次会议”后才会升息
* 美元指数上涨
* 银价一度攀升逾3%
路透伦敦/纽约12月18日 - 黄金价格周四上涨，因上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)称对升息保持耐心，消息提振股市和商品市场上升，但因美元兑一篮子货币上涨，令金价缩减升幅。
美联储主席叶伦称，美联储至少会等待两次会议以后才升息，暗示至少不会在明年4月以前升息。
美国利率上升，令持有黄金等没有利率收益的资产的机会成本上升，美国利率攀升也提振美元，黄金是以美元计价的。
“(美联储声明)确实暗示，联储将不会急于升息，”Capital Economics分析师Caroline Bain说，“我们公司的看法是，美国升息将是较早而不是较迟，但我们也认为，一旦美联储升息，升息步伐将是很缓慢和渐进的。”
在1939 GMT，现货金 上涨0.6%，报1,195.11美元，稍早升穿1,200美元水平后引发止损买单，令现货金升至1,212.80美元高位。
“金价缩减升幅，因不但是美元指数显示美元走强，且委内瑞拉、阿根廷、匈牙利货币，以及包括俄罗斯卢布在内的东欧货币也异常疲弱，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。
2月美国期金 升0.03%，收报1,194.80美元。其他贵金属也上涨，现货银 上升1.1%，至每盎司15.86美元，稍早升至16.22美元高位，劲涨3.4%。
全球股市上涨，美股连续第二日上升逾1%，上日美联储调整保持近零利率“相当长时间”的承诺，但在考虑升息时间上较许多人原本预期的保持更谨慎态度。
现货铂金(白金) 涨0.7%，至每盎司1,195.00美元。现货钯金 劲升2.1%，至每盎司792.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。