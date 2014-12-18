全球金市：金价上升，因美联储对升息保持耐心

* 叶伦称至少“两次会议”后才会升息

* 美元指数上涨

* 银价一度攀升逾3%

路透伦敦/纽约12月18日 - 黄金价格周四上涨，因上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)称对升息保持耐心，消息提振股市和商品市场上升，但因美元兑一篮子货币上涨，令金价缩减升幅。

美联储主席叶伦称，美联储至少会等待两次会议以后才升息，暗示至少不会在明年4月以前升息。

美国利率上升，令持有黄金等没有利率收益的资产的机会成本上升，美国利率攀升也提振美元，黄金是以美元计价的。

“(美联储声明)确实暗示，联储将不会急于升息，”Capital Economics分析师Caroline Bain说，“我们公司的看法是，美国升息将是较早而不是较迟，但我们也认为，一旦美联储升息，升息步伐将是很缓慢和渐进的。”

在1939 GMT，现货金 上涨0.6%，报1,195.11美元，稍早升穿1,200美元水平后引发止损买单，令现货金升至1,212.80美元高位。

“金价缩减升幅，因不但是美元指数显示美元走强，且委内瑞拉、阿根廷、匈牙利货币，以及包括俄罗斯卢布在内的东欧货币也异常疲弱，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。

2月美国期金 升0.03%，收报1,194.80美元。其他贵金属也上涨，现货银 上升1.1%，至每盎司15.86美元，稍早升至16.22美元高位，劲涨3.4%。

全球股市上涨，美股连续第二日上升逾1%，上日美联储调整保持近零利率“相当长时间”的承诺，但在考虑升息时间上较许多人原本预期的保持更谨慎态度。

现货铂金(白金) 涨0.7%，至每盎司1,195.00美元。现货钯金 劲升2.1%，至每盎司792.10美元。(完)

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