美国股市: 道琼工业指数收高2.43%，Nasdaq指数劲涨2.24%

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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路透纽约12月18日 - 美国股市周四大幅收高，标普500指数录得去年1月来最大单日百分比升幅，延续上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明引发的涨势，且甲骨文业绩强于预期，带动科技股上涨。
道指今日也创下2011年12月来最大单日百分比升幅。
道琼工业指数 收高421.28点，或2.43%，至17,778.15点；标准普尔500指数 上升48.34点，或2.4%，至2,061.23点；Nasdaq指数 攀升104.0点，或2.24%，至4,748.40点。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f