美国股市: 道琼工业指数收高2.43%，Nasdaq指数劲涨2.24%

路透纽约12月18日 - 美国股市周四大幅收高，标普500指数录得去年1月来最大单日百分比升幅，延续上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明引发的涨势，且甲骨文业绩强于预期，带动科技股上涨。

道指今日也创下2011年12月来最大单日百分比升幅。

道琼工业指数 收高421.28点，或2.43%，至17,778.15点；标准普尔500指数 上升48.34点，或2.4%，至2,061.23点；Nasdaq指数 攀升104.0点，或2.24%，至4,748.40点。(完)