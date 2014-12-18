《综述》美国初请失业金数据显示就业继续改善，其他数据喜忧参半

**噪音数据**

“我们怀疑该指数下滑多半也是噪音，并不说明全球放缓正在突然损害到美国制造业，”Capital Economics驻多伦多首席美国经济分析师Paul Ashworth说。

本周稍早纽约联邦储备银行的一份调查显示，本月纽约州制造业活动大幅降温。不过这项信心调查的结果与所谓硬数据并不相符。根据美联储本周公布的数据，11月制造业产出录得九个月来最大增幅。

美国股市在初请失业金数据的推动下走高，同时也得到油价企稳的支持。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币上涨。

上周的初请失业金数据涉及的时间段，正好处在政府12月非农就业报告涵盖的范围内。

11月和12月调查期之间的初请失业金人数四周均值升高，暗示就业岗位在上月激增32.1万个之后，增速有所回落。不过12月新增就业岗位料仍多于20万个。

就业岗位增幅已连续10个月超过20万个，是1994年以来持续以这种势头增长的最长时间。

金融数据公司Markit的报告显示，12月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至10个月来低点。不过这项数据的历史很短，并没有被看作是一个可靠的指标。

美国初请失业金人数相关图表： link.reuters.com/dah52w

(完)