日本金融：央行预计维持政策不变，总裁黑田东彦可能呼吁企业加薪

黑田东彦上月在日本名古屋的商界领袖会议上表示：“日本央行已经 采取行动，并将继续努力。我希望你们也付诸行动。并关注经济在克服通 缩后的表现。” 预期黑田东彦还会再次出言安抚市场，即日本央行大规模的刺激举措 ，即“质化量化宽松政策”(QQE)仍将按部就班的延续到下一年度，即使 美国联邦储备理事会(美联储/FED)正考量何时开始升息。 薪资增长是QQE能否取得成功的关键。该措施旨在带动企业能将增加 的获利拿出来提高工人薪资，从而推动消费并刺激经济可持续增长。 鉴于刚刚在七周前扩大了刺激规模，预期日本央行将维持透过购买资 产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。 随着出口和产出显现回升迹象，日本央行对经济的评估可能会较11月 略加乐观，当时曾指产出疲弱。 不过央行官员并不能自满，因近期经济数据良莠不齐，消费者和企业 信心低迷，显示4月上调消费税的痛楚仍持续。 全球油价下滑，虽有益于经济，但也增添了日本央行的麻烦。委员会 此次会议料会就近期油价波动对物价前景的影响展开讨论。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 杜明霞)