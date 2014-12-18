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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 07:06 BJT

日本金融：央行预计维持政策不变，总裁黑田东彦可能呼吁企业加薪

黑田东彦上月在日本名古屋的商界领袖会议上表示：“日本央行已经
采取行动，并将继续努力。我希望你们也付诸行动。并关注经济在克服通
缩后的表现。”
    
    预期黑田东彦还会再次出言安抚市场，即日本央行大规模的刺激举措
，即“质化量化宽松政策”(QQE)仍将按部就班的延续到下一年度，即使
美国联邦储备理事会(美联储/FED)正考量何时开始升息。
    
    薪资增长是QQE能否取得成功的关键。该措施旨在带动企业能将增加
的获利拿出来提高工人薪资，从而推动消费并刺激经济可持续增长。
    
    鉴于刚刚在七周前扩大了刺激规模，预期日本央行将维持透过购买资
产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。
    
    随着出口和产出显现回升迹象，日本央行对经济的评估可能会较11月
略加乐观，当时曾指产出疲弱。
    
    不过央行官员并不能自满，因近期经济数据良莠不齐，消费者和企业
信心低迷，显示4月上调消费税的痛楚仍持续。
    
    全球油价下滑，虽有益于经济，但也增添了日本央行的麻烦。委员会
此次会议料会就近期油价波动对物价前景的影响展开讨论。(完)
    
  
 (编译 张涛/孙茉莉; 审校 杜明霞)
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