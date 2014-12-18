日本金融：央行预计维持政策不变，总裁黑田东彦可能呼吁企业加薪

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
黑田东彦上月在日本名古屋的商界领袖会议上表示：“日本央行已经 采取行动，并将继续努力。我希望你们也付诸行动。并关注经济在克服通 缩后的表现。” 预期黑田东彦还会再次出言安抚市场，即日本央行大规模的刺激举措 ，即“质化量化宽松政策”(QQE)仍将按部就班的延续到下一年度，即使 美国联邦储备理事会(美联储/FED)正考量何时开始升息。 薪资增长是QQE能否取得成功的关键。该措施旨在带动企业能将增加 的获利拿出来提高工人薪资，从而推动消费并刺激经济可持续增长。 鉴于刚刚在七周前扩大了刺激规模，预期日本央行将维持透过购买资 产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。 随着出口和产出显现回升迹象，日本央行对经济的评估可能会较11月 略加乐观，当时曾指产出疲弱。 不过央行官员并不能自满，因近期经济数据良莠不齐，消费者和企业 信心低迷，显示4月上调消费税的痛楚仍持续。 全球油价下滑，虽有益于经济，但也增添了日本央行的麻烦。委员会 此次会议料会就近期油价波动对物价前景的影响展开讨论。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。