日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月22日当周 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(二) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 12月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- 15.7% 房屋开工(较上年同期) -15.0% -12.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -5.1% -4.0% (较上年同期) 持平 +0.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +2.9% +2.9% 全国整体CPI -- +2.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +2.5% +2.4% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 11月 1.09 1.10 失业率 3.6% 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 -0.6% +0.4% 一个月预估值 -- +2.3% 两个月预估值 -- +0.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.2% +1.4% 12月26日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +0.4%
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。