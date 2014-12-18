美国股市：标普指数创2011年以来最大两日涨幅，续受FED乐观声明助力

美国原油 下跌4.2%，但标普能源板块 仍收涨2.1%。

标普500指数在周三和周四的大涨之前，已从最近于12月5日所及的纪录高位下跌将近5%。

今日稍早时，数据显示美国最新一周请领失业金人数降幅大于预期，显示就业市场继续好转。不过美国服务业以及大西洋沿岸中部地区的工厂活动却出现成长放缓的迹象。

连锁药局Rite Aid 股价大涨11.9%至6.78美元。该公司公布季度获利优于预期，并调高2015年财测。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约87亿股，高于本月迄今日成交均值75亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,522和589股，比率为4.28:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为2,093和655股，比率为3.20:1。(完)