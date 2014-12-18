《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.28 +0.76 +2.03 1690660
搜狐 52.15 +2.18 +4.36 690760
网易 102.32 +4.58 +4.69 455388
百度 231.88 +8.03 +3.59 2752862
台湾
台湾积体电路 21.79 +0.15 +0.69 2253958
联电 2.18 +0.03 +1.40 82913
日月光 6.32 +0.09 +1.44 409757
硅品精密 7.51 +0.20 +2.74 442246
和信超媒体 0.95 +0.01 +1.06 41493
友达 4.76 -0.05 -1.04 182388
中华电信 29.64 +0.27 +0.92 24429
台湾国际航电 54.37 +0.99 +1.85 1592890
香港
中国移动 58.46 +0.83 +1.44 164837
中国联通 13.46 +0.11 +0.82 54133
中国电信 57.64 -0.14 -0.24 13293
中芯国际 4.75 -0.02 -0.42 8836
电讯盈科 7.18 +0.26 +3.76 19176
(完)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。