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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.28 +0.76 +2.03 1690660

搜狐 52.15 +2.18 +4.36 690760

网易 102.32 +4.58 +4.69 455388

百度 231.88 +8.03 +3.59 2752862

台湾

台湾积体电路 21.79 +0.15 +0.69 2253958

联电 2.18 +0.03 +1.40 82913

日月光 6.32 +0.09 +1.44 409757

硅品精密 7.51 +0.20 +2.74 442246

和信超媒体 0.95 +0.01 +1.06 41493

友达 4.76 -0.05 -1.04 182388

中华电信 29.64 +0.27 +0.92 24429

台湾国际航电 54.37 +0.99 +1.85 1592890

香港

中国移动 58.46 +0.83 +1.44 164837

中国联通 13.46 +0.11 +0.82 54133

中国电信 57.64 -0.14 -0.24 13293

中芯国际 4.75 -0.02 -0.42 8836

电讯盈科 7.18 +0.26 +3.76 19176

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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