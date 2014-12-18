版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 06:57 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元有走高趋势

2206GMT
    *  纽约汇市新西兰元收盘涨0.80%，报0.7766
    *  商品货币表现突出，尽管大宗商品价格再度走低
    *  商品研究局指数(CRB)跌1.0%，高盛商品价格指数(GSCI)将近下跌
2%，布兰特原油跌2.2%左右，重返60美元下方
    *  股市坚定走高，令人认为能源与股市有脱钩迹象
    *  新西兰净移民数构成利好，年底前新西兰元空头减仓
    *  新西兰11月净移民增长5,010，净移民人数创历史新高(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐