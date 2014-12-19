金砖国家：12月18日股汇市收盘纵览

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京4月20日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，4月15日止 当周外资仍买超日股。 外资4月15日止当周在日本股市买超3,152亿日圆，前一周为买超4,42 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券7,962亿日圆，前一周为卖超2.175 7万亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月 9日-4月15日 +315.2 +410.5 -631.9 4月 2日-4月 8日 +442.3r +587.2r +1,930.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月 9日-4月15日 -231.7 -796.2 +21.9 4月 2日-4月 8日