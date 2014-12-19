金砖国家：12月18日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.85%，收报935.12点。
中国股市：沪综指收跌终结四连涨，银行及券商股获利回吐压力显现
香港股市：恒生指数收高1.1%结束连五跌，美国前景提供支撑
中国汇市：人民币宽幅波动收创五个半月新低，受美元加息信号诱发
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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 上涨2%，但巴西股市下跌。Bovespa指数 收盘下跌0.45%，报48,495.70点。
拉美汇市：哥伦比亚披索创约四年最大升幅，因油价持续反弹
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南非股市：录得2009年3月以来最大单日涨幅，因受全球股市正面人气带动，燃料制造商Sasol领涨。指标Top-40绩优股指数 收扬4.8%至43,609点；综合指数 攀升4.25%，至49,290点。
南非汇市：兰特兑美元连涨第三日，随着新兴市场走高
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印度股市：收高1.6%，终止连续五天下跌态势，之前全球市场上扬带动包括ICICI Bank在内的蓝筹股大涨，且内阁通过全国消费税议案令投资人出脱空仓。指标BSE股指 收高1.56%，报27,126.57点。NSE指数 上升1.61%，收报8,159.30点。两股指均创下10月31日以来迄今最高单日涨幅。
印度汇市：印度卢比自13个月低位反弹，录得七个月来最大单日涨幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将“耐心”决定何时提高利率。印度卢比兑美元 收在 63.11/12；上日曾触及63.89，为2013年11月13日以来最低。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨6.5%，报764.930点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升5.4%，报412.92点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌2.12%，报61.5000卢布；卢布兑欧元 下跌0.8%，报75.70卢布。(完)
(编译 洪曦; 审校 郑茵)