《焦点》欧盟敦促普京改变态度，峰会未就制裁俄罗斯达成一致

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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意大利总理伦齐主张不要恶化东西方关系。他表示：“绝对不要实施新的制裁。”
法国总统奥朗德表示：“如果俄罗斯传递出我们期望的信号，那么就没有理由实施新的制裁，我们还会考虑如何降低制裁。”
图斯克表示，资金紧张的欧盟应加大对乌克兰的援助。“现在我们应发出强有力的信号，表明我们还准备进一步从财政上支持乌克兰，就像之前在政治方面的支持一样。”
对于针对俄罗斯的长期立场前景，他还补充称，“我认为现代、稳定、独立的乌克兰显然是新策略的基础。”
但欧盟执委会主席贾克强调，欧盟在援助乌克兰方面正“达到预算极限”。(完) (编译 李爽/郑茵 审校 张涛/杜明霞)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f