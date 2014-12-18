《焦点》欧盟敦促普京改变态度，峰会未就制裁俄罗斯达成一致

意大利总理伦齐主张不要恶化东西方关系。他表示：“绝对不要实施新的制裁。”

法国总统奥朗德表示：“如果俄罗斯传递出我们期望的信号，那么就没有理由实施新的制裁，我们还会考虑如何降低制裁。”

图斯克表示，资金紧张的欧盟应加大对乌克兰的援助。“现在我们应发出强有力的信号，表明我们还准备进一步从财政上支持乌克兰，就像之前在政治方面的支持一样。”

对于针对俄罗斯的长期立场前景，他还补充称，“我认为现代、稳定、独立的乌克兰显然是新策略的基础。”