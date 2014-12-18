《焦点》沙特石油部长称若其他产油国不参与，OPEC不会独自减产

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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**油价下跌是“暂时的”**
欧那密还重申，反对任何把沙特的石油政策与政治动机联系在一起的说法。
“有错误信息和分析不时流传，比如把石油决策与政治动机相联系。这些错误分析毫无疑问将会不攻自破，从而有助于市场恢复平衡，”他称。
沙特政策发生转变，意欲让市场自行恢复稳定，这已经引发一系列阴谋论说法，有人说沙特寻求遏制美国页岩油荣景，还有人说沙特试图打击伊朗和俄罗斯，因为他们支持沙特的死敌叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。
欧那密表示，油价下跌是暂时的。
“我对未来持乐观看法。我们以及世界目前面对的情况只是暂时的，终将会过去，”他对SPA表示。
“全球经济，特别是新兴经济体，将回归可持续增长，因此对石油的需求也将增加，”他说。
他还提醒注意油市中“投机客的负面作用”，这导致油价急剧波动。他称，沙特的经济强劲，并且拥有巨额资金储备，使其能够经受住油价的波动。(完)
(编译/审校 杜明霞/孙茉莉/王兴亚/郑茵)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f