《焦点》沙特石油部长称若其他产油国不参与，OPEC不会独自减产

**油价下跌是“暂时的”**

欧那密还重申，反对任何把沙特的石油政策与政治动机联系在一起的说法。

“有错误信息和分析不时流传，比如把石油决策与政治动机相联系。这些错误分析毫无疑问将会不攻自破，从而有助于市场恢复平衡，”他称。

沙特政策发生转变，意欲让市场自行恢复稳定，这已经引发一系列阴谋论说法，有人说沙特寻求遏制美国页岩油荣景，还有人说沙特试图打击伊朗和俄罗斯，因为他们支持沙特的死敌叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。

欧那密表示，油价下跌是暂时的。

“我对未来持乐观看法。我们以及世界目前面对的情况只是暂时的，终将会过去，”他对SPA表示。

“全球经济，特别是新兴经济体，将回归可持续增长，因此对石油的需求也将增加，”他说。

他还提醒注意油市中“投机客的负面作用”，这导致油价急剧波动。他称，沙特的经济强劲，并且拥有巨额资金储备，使其能够经受住油价的波动。(完)