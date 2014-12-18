全球经济：PIMCO认为2015年全球经济将加速成长，并称贝南克亦有同感

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透纽约12月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四在其年末景气论坛前景报告中称，该公司预计全球经济2015年成长率将从今年的约2.5%加快至2.75%左右，因预计受供应过剩而下滑的油价，将对经济基本面起到正面作用。
PIMCO称其认为美国经济前景将逐渐向好的看法，受到美国联邦储备理事会(FED)前任主席贝南克的支持。贝南克上周也参加了这场论坛。
PIMCO称其看法反映出“家庭财务及信心好转，同时，也有更多证据显示经济复苏正逐渐转变为可自我持续，且复苏层面更加广泛。”PIMCO所管理的资产规模有1.87万亿(兆)美元。
此外，PIMCO说：“贝南克暗示货币决策者态度可能仍将审慎。明年他们将略过美国整体通胀率的下降，在决定货币政策未来合适走向时，把焦点仍放在实质成长动能及水平，以及核心通胀迈向目标的进展。”
PIMCO预计2015年美国经济成长率将在2.75-3.25%之间，高于今年的2.4%平均值。
PIMCO的能源市场专家表示，油价下跌有70%是肇因于供应意外增加，而需求面成长出现30-40%的降幅，则是因为节油汽车等能源效能益发提升，并不是经济成长减速所导致。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。