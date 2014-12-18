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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 07:36 BJT

全球经济：PIMCO认为2015年全球经济将加速成长，并称贝南克亦有同感

路透纽约12月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四在其年末景气论坛前景报告中称，该公司预计全球经济2015年成长率将从今年的约2.5%加快至2.75%左右，因预计受供应过剩而下滑的油价，将对经济基本面起到正面作用。

PIMCO称其认为美国经济前景将逐渐向好的看法，受到美国联邦储备理事会(FED)前任主席贝南克的支持。贝南克上周也参加了这场论坛。

PIMCO称其看法反映出“家庭财务及信心好转，同时，也有更多证据显示经济复苏正逐渐转变为可自我持续，且复苏层面更加广泛。”PIMCO所管理的资产规模有1.87万亿(兆)美元。

此外，PIMCO说：“贝南克暗示货币决策者态度可能仍将审慎。明年他们将略过美国整体通胀率的下降，在决定货币政策未来合适走向时，把焦点仍放在实质成长动能及水平，以及核心通胀迈向目标的进展。”

PIMCO预计2015年美国经济成长率将在2.75-3.25%之间，高于今年的2.4%平均值。

PIMCO的能源市场专家表示，油价下跌有70%是肇因于供应意外增加，而需求面成长出现30-40%的降幅，则是因为节油汽车等能源效能益发提升，并不是经济成长减速所导致。
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