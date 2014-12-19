全球经济：PIMCO认为2015年全球经济将加速成长，并称贝南克亦有同感

**欧元、日圆兑美元料下跌**

Pimco集团投资长Dan Ivascyn表示，供给面因素所造成的油价下跌，对多数全球经济体将起提振作用，这也是Pimco预计全球经济成长将在今年和明年分别达到2.5%以及约2.75%以上的原因。

“原油价格下滑，明年将给全球通胀数字带来明显的下档影响。”Ivascyn说。“在多数发达经济体，整体通胀率将有可能在2015年初段时触及负值，到2015年底和2016年初时，核心通胀率才会回归正值。”

Ivascyn表示，Pimco认为通膨保值债券(TIPS)近期表现不佳，因此估值具有吸引力。

Pimco对汇市的主要观点依然是“由于经济成长力度不一，且重要的是央行行动存在差异化，美元表现会好于其他10国集团(G10)货币。”

Ivascyn称预计欧元和日圆兑美元料在循环周期内下跌，尽管其已经大幅走弱。“我们认为欧元和日圆下跌，是(欧元区和日本)提振经济成长和强化通胀预期的主要工具。”

Pimco还维持看好欧元区二线国家公债的观点。此外考虑到将有来自央行的支持，加上日本获利改善和欧洲市场估值较具吸引力，Pimco认为上述国家和地区的证券市场将有卓越表现的潜力。

他还表示，Pimco仍关注日本央行进一步放宽货币政策有效性以及“在目前市场期望值较高的背景下，”欧洲央行出台量化宽松政策的能力。(完) (编译 李婷仪/洪曦; 审校 孙茉莉)