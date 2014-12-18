欧洲经济：欧盟领导人支持一项新的投资计划，以促进经济成长

路透布鲁塞尔12月18日 - 在布鲁塞尔召开的一次峰会上，欧盟(EU)领导支持一项指在刺激该地区经济成长的一项新的投资计划。欧洲理事会主席图斯克表示本次会议将在周四晚间提前半天结束。

“我们就三项内容达成了一致：第一，我们要求紧急成立一个用于战略性投资的欧洲基金；第二，重申加强结构性改革的承诺；第三，继续努力确保健康的公共财政，”图斯克在一个视频讲话中表示。

“这三点构成了我们加快经济复苏的策略，”图斯克表示。

图斯克没有介绍关于经济计划达成的协议的详细内容。

但本次会议的结论草案显示，如果各国出资导致其赤字违反欧盟规则，这些政府不会遇到麻烦。

虽然欧盟执委会要等到明年1月才会正式解读，欧盟预算规则将如何对待各国对投资计划的资金贡献，但欧盟执委会副主席卡泰宁周四对路透表示，资金贡献不会给各国的预算评估带来不利后果。

这项投资基金名为“欧洲战略投资基金(European Fund for Strategic Investment，EFSI)”，将于明年启动。(完)