欧洲经济：欧盟领导人支持一项新的投资计划，以促进经济成长

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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路透布鲁塞尔12月18日 - 在布鲁塞尔召开的一次峰会上，欧盟(EU)领导支持一项指在刺激该地区经济成长的一项新的投资计划。欧洲理事会主席图斯克表示本次会议将在周四晚间提前半天结束。
“我们就三项内容达成了一致：第一，我们要求紧急成立一个用于战略性投资的欧洲基金；第二，重申加强结构性改革的承诺；第三，继续努力确保健康的公共财政，”图斯克在一个视频讲话中表示。
“这三点构成了我们加快经济复苏的策略，”图斯克表示。
图斯克没有介绍关于经济计划达成的协议的详细内容。
但本次会议的结论草案显示，如果各国出资导致其赤字违反欧盟规则，这些政府不会遇到麻烦。
虽然欧盟执委会要等到明年1月才会正式解读，欧盟预算规则将如何对待各国对投资计划的资金贡献，但欧盟执委会副主席卡泰宁周四对路透表示，资金贡献不会给各国的预算评估带来不利后果。
这项投资基金名为“欧洲战略投资基金(European Fund for Strategic Investment，EFSI)”，将于明年启动。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f