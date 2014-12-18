《焦点》普京说俄罗斯经济问题“能治愈”，但没有给出药方

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
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虽然他说经济复苏可能需要两年，但这在很大程度上还要看西方对俄制裁会持续多久。西方国家因俄罗斯在乌克兰危机中所起作用而对其实施制裁。
欧盟外交人员表示，欧盟将从周六开始禁止向俄罗斯吞并的克里米亚地区投资；美国总统奥巴马也将签署法案，批准对俄新制裁措施。
负责外交政策的欧盟执委会副主席莫盖里尼呼吁俄罗斯“彻底转变对待世界其他国家的态度，采取更为合作的方式”，但普京似乎并未理会。
普京坐在一个大办公桌旁，身后有两块播放他特写镜头的巨大屏幕，他的身边放着印有总统像的白色杯子。他这样布置似乎主要是想向俄罗斯人展示，他仍掌控着局面，不会像西方屈服。
**多元化承诺**
普京说，俄罗斯必须使经济多元化，减少对石油的依赖，但他并未给出详细计划。他在过去15年的执政生涯中曾多次说过这话。
他发表讲话时卢布下滑，当日卢布兑美元下跌了2%左右。俄罗斯央行周二将指标贷款利率上调6.5个百分点，至17%，且今年已斥资逾800亿美元支撑卢布汇率，却不见什么成效。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f