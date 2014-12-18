《焦点》普京说俄罗斯经济问题“能治愈”，但没有给出药方

虽然他说经济复苏可能需要两年，但这在很大程度上还要看西方对俄制裁会持续多久。西方国家因俄罗斯在乌克兰危机中所起作用而对其实施制裁。

欧盟外交人员表示，欧盟将从周六开始禁止向俄罗斯吞并的克里米亚地区投资；美国总统奥巴马也将签署法案，批准对俄新制裁措施。

负责外交政策的欧盟执委会副主席莫盖里尼呼吁俄罗斯“彻底转变对待世界其他国家的态度，采取更为合作的方式”，但普京似乎并未理会。

普京坐在一个大办公桌旁，身后有两块播放他特写镜头的巨大屏幕，他的身边放着印有总统像的白色杯子。他这样布置似乎主要是想向俄罗斯人展示，他仍掌控着局面，不会像西方屈服。

**多元化承诺**

普京说，俄罗斯必须使经济多元化，减少对石油的依赖，但他并未给出详细计划。他在过去15年的执政生涯中曾多次说过这话。