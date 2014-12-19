美国与加拿大经济指标预测--12月19日-12月26日****

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月15日当周
12月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.8%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9
综合指数 -- 正7
12月22日当周
12月22日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 11月 520 526
12月23日(二)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%
-- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5
1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%
1330 美国耐久财订单 11月 +1.8% +0.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.1% +3.9%
GDP最终销售 -- +4.1%
GDP消费支出 -- +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
核心PCE物价指数 -- +1.4%
1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.3%
房价指数 -- 214.0
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 89.7 93.8
现况指数 -- 105.7
预期指数 -- 86.1
1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.5% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 47.2 45.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4
12月24日(三)
暂无重要经济数据。
12月25日(四)
暂无重要经济数据。
12月26日(五)
暂无重要经济数据。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26