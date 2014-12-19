港报财经评论：恒生指数重上23,200点才安全--经济日报12月19日

重上23,200，恒指才安全/ 林瑞芬

外围喘定，港股即时重生，昨弹1.1%至22,832，国指升0.6%至11,330。恒指弹力仍待验明，势头始终不及国指，主力仍是中资股。仍然须防外围的剧震余波，技术上，恒指要重拾23,200关口才望暂摆脱考验22,500之弱势。国指守上升轨10,500，今年底至明年初目标才能挑战12,000。联储局声明中前瞻指引用词，正如市场预计，作出改变，局方改以货币政策正常化要保持「耐性」（patient），来取代“维持超低息水准一段合适时间”（for a considerable time）。虽则如此，一来，储局官员对息率预测有所调低，明年底平均息率预测为1.125厘，低于之前0.25厘。

二来，储局主席耶伦（Janet Yellen）于记者会表示，用词改变绝不代表政策方向有变，并明确表示，“不太可能于未来数次（couple）会议有所行动”，市场憧憬加息时间将会推迟。可能如大摩妙论美国的加息起始行动如像飞机起动，都要一段时间在起步道滑行。加息之路径，不外乎两种，一种是明年下半年开始加息，然后缓慢调升；一是可能再拖至2016年始，但要防愈迟加息，步伐愈快愈急，对股市的冲击就较大。明年环球股市的走势，仍然需要留意美国息率的预期或实际变化而定。标普500指数年尾大致上应可守于50周线1,923楼上。美息未加得住，对香港地产股的利好影响相信有限。楼价不大回也只是高位横行，地产商推售不容易。长实 近月受累和黄 弱势，昨扬1.4 %至127.7港元，宜重企250天线130港元楼上才言脱弱势。

今年尾整单油价急插，促成俄罗斯币股插水，卢布币值周二遭遇历史上最大幅度贬值，俄罗斯央行周三即宣布一系列稳定金融市场措施，其中包括放宽对银行业监管，以求在后维持银行系统稳定，当晚卢布币值总算得以纾缓。卢布的暴跌，会否成后市新兴市场危机的导火线，仍要仔细观察事态发展。若外围因油价及俄罗斯金融危机续动荡，港股也不好过。所见周三，如威胜集团 这类盈利稳固的中型股份，无缘无故也被插逾10%，不排除近年尾会有小型基金因应付赎回而迫于沽货套现。比亚迪 昨曾急挫逾40%，又不知哪个基金被迫冼仓，够惊吓！中、小型股份近年尾，较有风险，宜看定！

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人币贬值，明年持续/ 余少文

11月底曾指出人民币要贬值，但人民银行中间价不跌反升，跟市场走势背驰，惟有报导指人民币明年会继续贬值，央行或容忍跌3%以内。中国内地股市昨日反覆，外围走高成为国企指数裂口上升的动力，曾高见11,481点，可惜最后先高后低并即日回补裂口，最后升61点或0.5%，收报11,330点，成交额277亿港元，而随市回升的主板H股回升至近50%；而红筹指数升38点或0.9%，收报4,222点，成交额70亿港元。

虽然大市昨日反弹，但见到个别二、三线基金股被抛售，早前有百富环球 不足一星期由8.86港元跌至6.54港元，昨日才反弹；而昨日轮到比亚迪 ，午后急挫及一度跌47%，最后跌29%，似乎憧憬大户、基金在12月底前粉饰橱窗的同时，也进行换马行动，不排除未来两个星期会继续出现洗仓事件，投资者一旦买错货一定要止蚀离场，相反艺高胆大的投资者，不反对即日鲜博反弹，但风险自负。当然，洗仓因素也有来自俄罗斯货币贬值，受害者是吉利汽车 。而俄罗斯卢布下跌，又跟油价下跌有关，当然美元强势也是其中一个原因，但反而关心人民币贬值问题，因为日圆贬值后，轮到卢布，过去的领导人一定会因应环球因素或美国因素而保持现有汇率，惟见“习李”的行为跟过去领导人不同，不排除为中国自身利益，明年会继续贬值步伐。

11月底指出，人民银行突然减息，令人民币市场价格一度急跌，若然中国明年进一步放宽货币政策，相信人民币继续贬值应无悬念。如外国媒体昨日引述了解决策情况的中国官员和专家透露，在持续数年允许人民币不间断上涨后，中国愈来愈愿意让人民币温和贬值，同时希望增加人民币汇率的弹性；若然货币政策明年进一步放宽，则人民币明年便会出现多轮贬值，只是央行不太可能允许人民币兑美元的跌幅超过3%，因为人民币大幅贬值可能导致资金流出，如11月新增外汇占款降至只有22亿人民币。

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