《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月19日

*工商时报：

--立法院昨日审查电价公式，蓝绿立委皆认为，应剔除公式中每度0.1台币的重建成本，经济部长邓振中也首度表态，愿接受委员提议。至于各界关切的回馈方案，确定以小商家及一般家庭之民生用户为主，预计1,152万户明年首季帐单可直接扣抵近800台币。

--离岸人民币部位为今年亚洲资本市场带来蓬勃新象，德意志银行首度发出特别报告，预估离岸人民币2015年将继续领军亚洲市场，除香港外，台湾、澳门、新加坡、韩国首尔，将因此串接出最繁盛的业务，预估人民币每日交易量将出现60亿即期、80亿远汇，以及60亿外汇选择权的新量。

--台资银行西进大陆耕耘相当有成效，金管会银行局18日公布，在大陆设有据点11家台资银行，截至2014年10月底的税前获利已达30.82亿台币，预估今年全年在大陆的获利会比去年全年的16.5亿台币成长二倍。

--周刊指出，鸿海 集团董事长郭台铭将以每股三位数代价，入股电獭公司，欲取得45%股权，由于电獭公司拥有乡民晚报APP、商城等，被扩大解读为郭董进军新媒体的敲门砖，也是郭董并购中嘉失利之后，首度传出的媒体并购动作。

*经济日报：

--立委李桐豪表示，针对日前确定延后三年实施的大户条款，将请民进党团及台联党团要求搁置、交付朝野协商。金管会主委曾铭宗表示，恐怕会造成股市不确定因素，他强调，前天决议是现阶段最好的解决方式。

--经济景气回温，寿险业对明年业务发展看法乐观，陆续展开招募业务员的计画，包括国泰、富邦、南山等八大本国寿险公司在内，合计2015年对外招募名额超过三万名，为历年来规模最庞大的征才计画。

--金管会主委曾铭宗在立法院表示，少数一两家业者，想要透过第三方支付做电子银行，〞这是不行的〞。他强调，如果业者想要经营电子银行，必须拿出100亿台币成立商业银行，再来做电子银行业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。