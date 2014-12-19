《中国重要政经日程》--12月19日

==========================今日重要政经日程==========================
12/19（周五）
--国务院总理李克强于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。
==========================近期重要政经日程==========================
12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
--“环境保护‘绿坐标’颁奖暨环保创新案例发布会”下午14:30在国务院新闻办公室新闻发布厅举行。
12/21(周日)
--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。
--第十六届北大光华新年论坛在北京大学邱德拔体育馆举行。论坛主题：“文化重塑与经济转型”。
12/23（二）
--“21世纪中国最佳商业模式高峰论坛暨2014中国最佳商业模式评选颁奖典礼”在广州举行。
1/11/2015（周日）
--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。
1/18/2015（周日）
--“第二届中国财经领袖年会暨2014中国财经年度人物推介活动”定于2015年1月18日在北京饭店召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(整理 侯向明)