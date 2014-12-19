《中国重要政经日程》--12月19日

--国务院总理李克强于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。

--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。