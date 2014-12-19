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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月19日-12月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月19日(五)

孟买--印度央行副总裁Harun Rashid Khan主持印度国家银行(SBI)技术学习中心开幕典礼(1030)。

墨西哥城--墨西哥央行将公布12月政策会议纪录(1500)。

曼谷--组成大湄公河次区域经济合作(GMS)的六个国家领导人，将参加第五届GSM峰会(至12月20日)会议。GMS峰会主题是“致力于GMS包容性和永续性发展”。

布达佩斯--匈牙利央行公布12月政策会议纪录(1300)。

12月22日(一)

暂无重要经济事件。

12月23日(二)

巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告。

12月24日(三)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

12月25日(四)

暂无重要经济事件。

12月26日(五)

曼谷--泰国央行发布最新经济预估(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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