《新兴市场重要经济事件预告》--12月19日-12月26日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月19日(五)
孟买--印度央行副总裁Harun Rashid Khan主持印度国家银行(SBI)技术学习中心开幕典礼(1030)。
墨西哥城--墨西哥央行将公布12月政策会议纪录(1500)。
曼谷--组成大湄公河次区域经济合作(GMS)的六个国家领导人，将参加第五届GSM峰会(至12月20日)会议。GMS峰会主题是“致力于GMS包容性和永续性发展”。
布达佩斯--匈牙利央行公布12月政策会议纪录(1300)。
12月22日(一)
暂无重要经济事件。
12月23日(二)
巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告。
12月24日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
12月25日(四)
暂无重要经济事件。
12月26日(五)
曼谷--泰国央行发布最新经济预估(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。