《路透晚报》--12月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：2013年GDP修订后影响今年GDP总量，但不影响增速--统计局

中国国家统计局周五公布修订后的2013年国内生产总值(GDP)较初 步核算数增加3.4%，但统计局认为对今年GDP的增速基本不构成影响。

--中国房地产：明年要促进楼市平稳运行，新开工保障房700万套--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高周五表示，2015年要准确把握房地产市场运行中出现的新情况、新问题，积极应对，促进房地产市场平稳运行。

--《台湾金融市场一周展望》股市料量缩盘坚迎圣诞，俄罗斯情势仍受关注

本周俄罗斯出现大幅金融震荡，不过美联储(FED)认为该事件不致影响全球经济复苏，令全球股市信心得到提振，亚股跟涨美股。只不过下周圣诞假期来临，美股交易趋淡，台湾股市则有望量缩盘坚，俄罗斯金融情势仍受关注。

【金融】

--中国金融：发展融资担保并完善银担合作机制，有效降低融资成本--总理

中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。

--中国金融：信托保障基金公司成立，负责保障基金管理--银监会

中国信托保障基金公司周五宣布成立。该公司将负责信托业保障基金的筹集、管理和使用，以化解和处置信托业风险为主要任务和目标。

【固定收益】

--中国债市动态：资金仍紧推短券收益率和IRS上行，中长债稳中向好

中国银行间债市周五早盘现券走势分化，短券因资金紧张局面未缓继续承压，而中长债收益率则稳中有降。回购定盘利率飙涨则导致利率互换(IRS)全线上行。

--中国货币市场：IPO高峰回购利率续攀高，但SLO驰援消息令资金面稍缓

中国银行间市场周五主要质押式回购利率续涨，但在昨日午后央行SLO再次放水传言影响下，今日资金拆借难度继续缓和。交易员表示，新股申购高峰期，资金价格攀高势头不改，但SLO操作安抚机构流动性紧张心态，且场内部分大行供给稍增，市场预期略转稳。

--中国票据市场：转贴利率本周涨势加剧，资金吃紧继续压制收票意愿

中国票据市场本周转贴利率涨势加剧。交易员表示，在新股申购及月度缴税等因素扰动下，资金利率本周涨势凶猛，继续抑制机构收票意愿，致转贴利率涨幅继续扩大。

【外汇】

--中国汇市：市场看空预期令人民币早盘续跌，6.23关口获得支撑

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周五早盘续跌，一度失守6.23关口，与中间价贬值方向一致。市场人士认为人民币弱势主要是市场预期导致的正常波动；而最新数据显示资金外流状况有一定改善，日内有效跌破6.23的概率不高。

--中国外汇：三季度资本和金融项目逆差90亿美元，较上季度缩窄

中国资本流出的状况有所改善。国家外汇管理局周五公布2014年三季度国际收支平衡表，资本和金融项目为逆差90亿美元，较二季度逆差162亿美元缩窄；经常项目顺差722亿美元，基本持平于上季度的734亿美元。

--《离岸人民币综述》从新西兰元指数到SDR，人民币任重道远

新西兰储备银行本周初首次将人民币纳入其新元贸易加权指数，且占比高至20.09%，远高于美元占比12.34%。这是人民币作为国际结算货币所取得进展的最新体现，意味着人民币汇率对于其他国家货币的汇率指数正产生日益明显的影响。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.7%至逾四年新高，大盘蓝筹股继续受青睐

中国股市沪综指周五收升1.7%至逾四年新高。分析师指出，尽管新股密集申购使资金面趋紧，上午股指出现回调，但因投资者对于股市后市普遍看好，午后有增量资金吸纳大盘蓝筹股，推动股指收盘站上3,100点关口。

--《技术分析》中国股市沪综指技术面再现失真

中国股市沪综指本周震荡上扬，再度创出本轮行情新高。由于股指上涨在很大程度上为指标权重股贡献，技术面再度出现失真，已无法反映多数个股的真实走势。短期看，本周新高部位的成交量能低于上周高点，短线较大幅度震荡随时可现；中线方面，指标背离和大盘乖离程度继续上升，回调压力和风险积聚达到历史同期高位水平。

--中港个股：安邦保险大举增持民生银行和金融街，成民生银行第一大股东

近期在A股市场频频举牌并购的安邦保险集团，再次引进市场关注。民生银行和金融街周四稍晚均刊登公告，安邦保险继续增持公司股份，安邦保险已一跃成为民生银行新的第一大股东。

--中港个股：中国铝业董事长因工作变动辞职，拟出售硅产业资产

中国最大铝生产商--中国铝业周五公告称，现任董事长熊维平因工作变动，已提出辞去公司董事长和董事职务，董事会决定推举执行董事罗建川代行董事长职权。